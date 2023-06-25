分析：普京低估了普里戈任 兵变削弱普京地位

分析认为，俄罗斯总统普京被迫大赦发动兵变的瓦格纳集团首脑普里戈任，显示普京低估了普里戈任，兵变事件也削弱了普京的地位。

法新社报道，尽管俄罗斯宣布撤销针对普里戈任的刑事诉讼，后者以“不希望俄国人流血”为由前往白罗斯，但国际分析认为，这个调解协议暴露了普京对权力控制的弱点，休战不会终结普里戈任与莫斯科之间的恩怨，普京眼下不得不采取措施恢复权威。

俄南沃罗涅日州（Voronezh）州长说，瓦格纳军人星期天（6月25日）撤离该州。

独立政治分析员卡拉切夫（Konstantin Kalachev）说，俄罗斯领导人会对俄南顿河畔罗斯托夫（Rostov）的围观平民为瓦格纳部队鼓掌的情景感到担忧。

图为瓦格纳部队星期六（6月24日）从罗斯托夫南方军区总部撤离。（路透社）

卡拉切夫说：“普京的地位被削弱了……普京低估了普里戈任，就像他之前低估了（乌克兰总统）泽连斯基一样……他本来可以给普里戈任打一通电话，阻止这一切，但他没有这么做。”

另一方面，华盛顿智库战争研究所认为，白罗斯总统卢卡申科在休战谈判中的直接作用是“对普京的羞辱”，指“克里姆林宫现在面临一个极不稳定的状态”。

战争研究所称，卢卡申科与普里戈任谈成的协议是一个短期解决方案，而不是一个长期解决方案，普里戈任的叛乱暴露了克宫和俄国防部的严重弱点。