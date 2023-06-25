分析：普京低估了普里戈任 兵变削弱普京地位

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更新 / 2023年6月25日 7:04 PM
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发布 / 2023年6月25日 5:05 PM
6月24日，俄罗斯瓦格纳集团首脑普里戈任与部队从俄南顿河畔罗斯托夫市撤离，并与围观群众握手告别。（路透社）
6月24日，俄罗斯瓦格纳集团首脑普里戈任与部队从俄南顿河畔罗斯托夫市撤离，并与围观群众握手告别。（路透社）

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分析认为，俄罗斯总统普京被迫大赦发动兵变的瓦格纳集团首脑普里戈任，显示普京低估了普里戈任，兵变事件也削弱了普京的地位。

法新社报道，尽管俄罗斯宣布撤销针对普里戈任的刑事诉讼，后者以“不希望俄国人流血”为由前往白罗斯，但国际分析认为，这个调解协议暴露了普京对权力控制的弱点，休战不会终结普里戈任与莫斯科之间的恩怨，普京眼下不得不采取措施恢复权威。

俄南沃罗涅日州（Voronezh）州长说，瓦格纳军人星期天（6月25日）撤离该州

独立政治分析员卡拉切夫（Konstantin Kalachev）说，俄罗斯领导人会对俄南顿河畔罗斯托夫（Rostov）的围观平民为瓦格纳部队鼓掌的情景感到担忧。

图为瓦格纳部队星期六（6月24日）从罗斯托夫南方军区总部撤离。（路透社）

卡拉切夫说：“普京的地位被削弱了……普京低估了普里戈任，就像他之前低估了（乌克兰总统）泽连斯基一样……他本来可以给普里戈任打一通电话，阻止这一切，但他没有这么做。”

另一方面，华盛顿智库战争研究所认为，白罗斯总统卢卡申科在休战谈判中的直接作用是“对普京的羞辱”，指“克里姆林宫现在面临一个极不稳定的状态”。

战争研究所称，卢卡申科与普里戈任谈成的协议是一个短期解决方案，而不是一个长期解决方案，普里戈任的叛乱暴露了克宫和俄国防部的严重弱点。

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