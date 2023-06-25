国盟：马国六州选举是对安华政府的公投

马来西亚反对党国民联盟（国盟）说，即将举行的六州选举是对首相安华领导的团结政府的一次公投，并认为如果国盟此次选举大胜，就代表人民拒绝现在的联邦政府。

国盟及土著团结党主席慕尤丁6月12日首次呼吁六州选民把州选当作对团结政府的公投，用选票表达对团结政府及现况的不满与愤怒。

国盟署理主席及民政党主席刘华才星期六（6月24日）晚间在国盟“雪兰莪崛起”政治讲座会说六州选民应该将此次州选当作对安华的公投，用选票向这位马国第10任首相表达人民的不满。

他说：“如今人民钱不够用、物价高涨、令吉兑美元汇率节节败退，如今已达一美元总4.68令吉的新低。……让我们把六州选举当成一次对首相的公投。”

此外，伊斯兰党宣传主任凯里尔尼占指出，即将到来的六州选举可能冲击执政联邦的团结政府。他说，联邦政府不会因为州选举的成绩而有变化，但若同属团结政府的希盟与国阵若在原本执政的州属败选，就足以破坏团结政府的稳定。

据伊党党报《哈拉卡》星期天（25日）报道，凯里尔尼占在星期五（23日）马六甲的国盟造势活动上说：“当我们赢得森美兰州、雪兰莪州和槟城，并成功捍卫伊党执政的（吉打、吉兰丹与登嘉楼）三个州属，团结政府即使不垮台也会动摇。”

凯里尔尼占也是伊党彭亨州而连突区国会议员。他说：“试想想，如果他们只能执政中央，但其他州属都由国盟执政。这将是人民拒绝他们的公投。”

