穿T恤短裤“不端庄” 吉兰丹女装店业主接罚单

马来西亚吉兰丹州首府哥打峇鲁市的一名女装店华裔女业主，被哥打峇鲁市议会执法人员开罚单，理由是她在店里穿T恤配短裤“不端庄”。

星洲网报道，这起事件发生在星期天（6月25日）上午11时10分，接到罚单的李姓女业主说，她经营女装店两年多，第一次遇到这样的问题，她一向穿T恤短裤做生意。过去她在理发店工作也这么穿，不曾接到罚单。

“我开的女装店，顾客以华人女性为主。”

她当时向执法人员求情，对方不通融，直接开出罚单，而不是先给警告信。

罚单上显示，哥打峇鲁市议会是援引2019年哥打峇鲁市议会商业贸易和工业地方政府条例第34（2）（b）条开出罚单。

哥打峇鲁市议员林光生证实开罚单的是市议会的执法人员。吉兰丹中华大会堂将为接到罚单的女子向吉兰丹州政府求情。

吉兰丹中华大会堂拿督黄保俊说，市议会不应该马上开罚单，应该先给予警告。他不认同执法人员因业主穿短裤而开罚单的做法。不过，他也建议女业主营业时不要穿太短的裤子。

“吉兰丹是伊斯兰党执政的州属，虽然大家享有穿衣自由，但是，也要互相尊重。尊重各州不同的文化和风俗。”

无论如何，黄保俊说，发生这种事，多少会影响游客对吉兰丹的印象。他提醒大家多注意，避免类似的不愉快事件重演。

哥打峇鲁市议会主席罗斯纳兹里说，如果这名女业主穿着普通的短裤，并没有问题，但她当天的穿着和脸书贴文的照片完全不一样。

罗斯纳兹里传给星洲网的一张照片，显示一名女子穿着一件粉色T恤，T恤长度到大腿处，遮住了她的短裤。旁边一名女执法人员正在看一些文件。

当被问及短裤多短才算“不端庄”，以及2019年哥打峇鲁市议会商业贸易和工业地方政府条例第34（2）（b）的具体内容时，他避重就轻地说，此事会交给市议会秘书跟进。

根据星洲网从其他管道了解，有关条文阐明也能适用于非回教徒，即业主和员工必须“衣着端庄”，只是条文没有阐明端庄的具体定义。