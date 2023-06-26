泽连斯基与美加波兰领导人通话 指兵变暴露普京弱点

乌克兰总统泽连斯基分别与美国总统拜登、加拿大总理特鲁多和波兰总统杜达通电话，讨论俄罗斯兵变事件。

路透社报道，泽连斯基星期天（6月25日）说，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任叛变，“暴露”了俄罗斯总统普京的“弱点”。他说，他和拜登“讨论了乌克兰的反攻进程和俄罗斯的情势，世界必须向俄罗斯施加压力，直到恢复国际秩序”。

泽连斯基也说，他和拜登还讨论了扩大双方防务合作，尤其是在远程武器方面，在北约峰会前加强协调，以及他推动的“全球和平峰会”的筹备工作。

同日，泽连斯基也和特鲁多通电话，他向特鲁多通报了被俄罗斯占领的扎波罗热核电站面对的“威胁形势”。泽连斯基本周早些时候警告，俄罗斯考虑在这座核电站进行释放辐射的“恐怖主义”行为，但俄罗斯否认这一指控。

泽连斯基说：“乌克兰的合作伙伴必须展现原则，特别是在维尔纽斯举行的北约峰会上。”北约峰会7月将在立陶宛首都维尔纽斯召开。

泽连斯基与杜达通电话后，也发表了类似的声明。

另据白宫说，拜登和泽连斯基讨论了“俄罗斯最近发生的事件”以及乌克兰正在进行的反攻。拜登重申美国对乌克兰的支持坚定不移，将为乌克兰持续提供安全、经济和人道主义援助。

特鲁多星期天说，瓦格纳集团叛变迅速平息后，他和泽连斯基讨论了俄罗斯的安全局势。

特鲁多在推特上写道：“加拿大坚持与乌克兰站在一道，为乌克兰人民提供他们所须要的支持。”