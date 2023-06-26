近期互翻旧账 国阵希盟同意既往不咎

马来西亚六州选举将近，同属团结政府的国民阵线（国阵）与希望联盟（希盟）近来却互相“翻旧账”，影响互信。首相安华出面斡旋安抚后，国阵主席阿末扎希与民主行动党秘书长陆兆福都同意既往不咎，共同面对六州选举。

国阵与希盟各成员党近来针对各种“旧账”而互相指责。这包括槟州第二副首长拉玛沙米5月31日质疑马华和国大党在六州选举的号召力，引起反弹。

民行党前宣传秘书潘俭伟星期五（6月23日）指国阵、巫统和土著团结党是“贪腐联盟”，则引起巫统不满。马青总秘书胡伟也在星期天（25日）主张马华不要参加六州选举，也不要为来自巫统及民行党的“傲慢候选人”拉票。

阿末扎希星期一（26日）在记者会受询时，形容目前国阵与希盟的合作是历来最紧密的，因此不必理会双方一些党员的个人言论。他也促请国阵的马华、国大党与沙巴人民团结党等成员党，切勿在目前准备应付六州选举的紧张局势下，再制造任何课题。

他说，国阵成员党主要领袖都同意，不必理会个别党员的个人言论，否则将造成执政团队各政党联盟之间没有共识的负面印象。“我感谢马华、国大党和沙巴人民团结党的领导人都支持（团结政府）一致面对来临的州选。国阵和希盟之间的合作，目前是历来最好的阶段。”

民行党秘书长陆兆福星期一在另一场记者会受询时，也呼应阿末扎希的说法。陆兆福说，阿末扎希已经承诺与民行党一起面对六州选举，至于其他人的个别意见则不必理会。