周一美市盘前微跌 重点谈分析师眼里的亚马逊

星期一（6月26日）重点：

盘前交易重点：

《华尔街日报》援引知情人士说，国际商业机器公司（IBM）即将以约50亿美元的价格，收购软件公司Apptio。Apptio目前是归私募股权公司Vista Equity Partners所有。IBM股价在今晚盘前下跌0.85美元，截稿时报128.58美元。

国际商业机器公司即将以约50亿美元的价格，收购软件公司Apptio。（路透社）

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）旗下的方舟基金，上星期五再次进场卖出总值867万美元的特斯拉（Tesla）股票。她的基金在上个星期总共抛出了1581万美元的特斯拉股票。特斯拉股价在今晚盘前下跌5.21美元，截稿时报251.39美元。

被誉为全球最有价值的晶片制造商英伟达（Nvidia），公司首席执行官黄仁勋隔夜表示，英伟达“极有可能”前往欧洲展开投资。英伟达股价在今晚盘前退低0.99美元，截稿时报421.10美元。

星期一下文我们来看看分析师眼里的亚马逊（Amazon.com Inc）。今晚盘前该股起0.28美元，截稿时报129.61美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、维珍银河（Virgin Galactic）、苹果（Apple）、Carnival Corp和英伟达。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

摩根大通说，亚马逊今年有望实现有史以来最快的配送服务。（路透社）

亚马逊（Amazon.com Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AMZN）

摩根大通（J.P. Morgan）分析师安穆斯（Doug Anmuth）和斯迈莱克（Bryan M. Smilek）双双大胆预测，亚马逊将在2024年取代沃尔玛（Walmart），成为美国最大的零售商。

如果这个预测成为现实，这将会是美国零售业一场革命性的巨大转变。美国零售业将转型成为一个电子商务渗透率高、交货时间短，以及会员“粘性”高的崭新零售业。摩根大通甚至还预计，今年亚马逊的商品交易总额（Gross Merchandise Volume，简称：GMV）将同比增长11.6％，达到4770亿美元。

摩根大通的这种增长预测，显示华尔街股市分析师对电子商务韧性的信心。尽管亚马逊等电商企业在疫情期间出现了大繁荣，他们在去年确实是经历了艰难的一年。

安穆斯和斯迈莱克在分析亚马逊的一份报告中说：“可能是受到宏观压力、实体零售商复苏，以及疫情后向全渠道零售的转变的影响，去年也是美国电子商务业自2009年以来，增长率首次低过10％，同比仅增长8.5％。”

今年，亚马逊的GMV不断增长，主要是因为它的杂货和服装等，原本市场渗透率不足的产品类别取得非常稳健增长，而且它的快速配送服务也越来越是业内的亮点。亚马逊今年还有望实现有史以来最快的配送服务。

另外，摩根大通也预测，到今年底，亚马逊全球将有约3亿名Prime会员。在2021年，亚马逊在全球拥有超过2亿名Prime会员。换言之，这短短两年里的增幅确实是令人刮目相看的。

除了有庞大的会员之外，亚马逊在电子商务市场上也拥有巨大的控制力。摩根大通分析师预计，到今年底，该公司的电子商务市场份额将达到42.2％，同比增长106个基点。

在Tipranks的38名分析师都相当看好亚马逊股。其中就有37名给予亚马逊股“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，而一年期限平均目标价是139.80美元。