日本拟助亚细安构建气象灾害预警系统

日本计划协助亚细安国家构建气象灾害预警系统。

共同社星期一（6月26日）报道，日本环境部计划在亚太地区支援构建利用卫星数据等减轻气象灾害的“预警系统”，到2025年推广至亚细安的过半数国家。

全球变暖导致暴雨、热浪等异常气象风险日益严峻，此举可帮助应对能力较弱的发展中国家减少损失。

日本政府计划让日企参与这一项目，成立由气象预报服务、财产保险等约50家企业参与的官民合作磋商会，对当地的需求进行调查并建立商业模式。

预警系统将利用卫星等事先告知气象灾害风险，以确保地区居民的安全并减轻工业损失。