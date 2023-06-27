拜登：俄罗斯兵变与美国及盟友无关

美国总统拜登说，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团的短暂起义，是俄罗斯体系内部斗争的一部分，并不涉及美国和美国盟友。

路透社报道，拜登星期一（6月26日）出席白宫活动时说：“我们已经清楚表明，这起兵变事件与我们无关。”

这是拜登首次针对瓦格纳集团首脑普里戈任叛变发表讲话。他对俄罗斯的事态发展做了谨慎评估，在避免加剧美俄两个核武国家紧张关系的同时，也保证西方坚定支持乌克兰击退俄罗斯的入侵。

拜登说，瓦格纳集团叛变是权力斗争，叛军车队上周六（24日）一路向首都挺近，在即将到达莫斯科时才突然宣布放弃整个行动。

拜登说，当天他指示国家安全团队“每小时”向他报告最新情况，并为一系列可能情况做好应对准备，但他没有说明细节。

另据英国广播公司（BBC）报道，普京星期一晚发表了五分钟的电视讲话，他明显愤怒地强调，瓦格纳集团叛变以失败告终，并使俄罗斯更为团结。

普京说，他故意让叛变行动持续了24小时，是为了避免流血事件。

他也说，西方和乌克兰都希望俄罗斯人“相互残杀”，并警告，任何勒索或在俄罗斯制造骚乱的企图都将“注定失败”。

塔斯社星期一引述俄罗斯外交部长拉夫罗夫的话说，俄罗斯情报部门正在调查西方间谍机构，是否在瓦格纳集团叛变中发挥了作用。

拉夫罗夫接受俄罗斯RT电视台访问时说，美国驻俄罗斯大使特雷西星期天与俄方代表通电话，她强调瓦格纳集团叛变是俄罗斯的内部事务，美国与这起事件无关。她也说，华盛顿希望俄罗斯确保核武库的安全。