美海军司令：澳英美核潜艇项目面临挑战不容低估

美国海军司令吉尔戴星期一（6月26日）说，美国没有低估，澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）向澳大利亚提供核动力潜艇项目的困难。他还说，目前仍不确定该如何落实对澳洲的首批核潜艇交付。

路透社报道，澳洲、英国和美国3月份宣布的多阶段AUKUS项目，计划在2030年代末和2040年代初陆续完成，届时英国和澳洲将采用美国尖端技术，生产和运营一种名为SSN-AUKUS的新型核动力潜艇。

而在2030年代初，美国应向澳洲出售三艘美国弗吉尼亚级核动力潜艇。依照协议，澳洲还可向美国多订购两艘。

然而，一些重大问题仍然存在，美国对所需的广泛技术共享有严格的限制，加上美国满足自身需求的生产能力有限，向澳洲交付弗吉尼亚级潜艇需要多长时间依然是个问号。

星期一，吉尔戴在华盛顿战略与国际研究中心的论坛上，针对弗吉尼亚级潜艇的提问，他说：“现在回答这些潜艇会来自哪里还为时过早，无论是来自剩余产能还是美国库存。”

他说，美国的优先事项仍然是为美国海军生产哥伦比亚级潜艇，“我们正努力使工业基地提高生产力”。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔在同一论坛上说，“所有迹象表明”AUKUS项目将获得美国和澳洲政界的支持，而华盛顿正在与多个国家讨论参与AUKUS第二支柱的计划。