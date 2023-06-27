BBC：新证据显示中国间谍气球出现在亚洲

英国广播公司（BBC）公布中国间谍气球在亚洲活动的新证据，并指气球曾飞越日本和台湾上空。

BBC与人工智能公司Synthetaic合作，筛选卫星探测到的大量资料，结果发现多张显示气球飞越东亚地区的图像。

日本国防部官员证实，确实有多个气球飞越日本领土，日本政府正采取一切预防措施，并做好击落气球的准备，以保护日本人民的生命和财产安全。

美国中央情报局（CIA）前东亚分析员卡尔弗说，这并非单一事件，而是可溯及到至少五年前的长期活动。他认为，中国间谍气球是专门为这些长程任务而设计的，其中一些气球显然已环绕整个地球。

中国尚未对BBC提供的证据做出直接回应。

今年2月美国击落一个飞越美国领空的疑似中国间谍气球，导致美中关系进一步恶化。美国国务卿布林肯原定2月的访华行程因此搁置。

中国称飞越美国领空的气球用于气象研究，受西风带影响的不可抗力偏离航线。

布林肯6月18日到北京进行了两天访问后说，此次访问标志着美中两国外交关系再度步入稳定发展阶段，与中国的气球事件应告一段落。

布林肯在MSNBC于6月20日播出的访问中说：“我们做了需要做的事情来保护我们的利益，我们说了需要说的话，并阐明了不让这种情况再次发生。因此，只要它不再发生，这件事就应该到此为止。”