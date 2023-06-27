雪兰莪百年印度庙骚乱17被告无罪释放

（八打灵再也综合讯）涉及2018年11月雪兰莪百年印度庙骚乱事件的17名被告，星期二（6月27日）在八打灵再也推事庭被判表面罪名不成立，当庭释放。

雪兰莪斯里马哈马廉曼印度庙（Sri Maha Mariamman）2018年11月26日凌晨遭约百名自称发展商派去的马来暴徒闯入，并与信徒发生激烈冲突，造成约10人受伤，18辆汽车和两辆电单车遭焚毁。

这所有152年历史的印度庙外围隔天凌晨再度爆发骚乱，约2000名印度教徒焚烧邻近建筑，部分人甚至闯入发展商办公楼所在的MCT大楼破坏。骚乱持续约四天。

消防员莫哈末阿迪在2018年11月27日凌晨，奉命到印度庙扑灭被纵火的汽车时，遭暴徒从消防车内拖出殴打，导致内伤及多处骨折，过后在同年12月27日伤势恶化不治。尽管此案并非种族冲突所致，但由于涉案的暴徒以印族为主，一度引起种族关系紧张。

涉及此事的17名被告星期二被控上八打灵再也推事庭，他们的年龄介于24岁至47岁。控状指他们涉嫌在2018年11月26日凌晨2时至5时許，持有危险武器并参与骚乱，抵触刑事法典第148（持械骚动）条文。被告一旦罪名成立，最高将面对五年监禁或罚款，或两者兼施。

不过，推事依斯干达裁决时说，控方未能证明相关指控，他因此宣判所有被告的表面罪名不成立，当庭释放。

他说，控方并未提出任何确凿证据确认被告身份，也没有提交任何武器作为呈堂证据，包括控状所指的刀子。他也说，被告无罪释放后，法庭将归还他们的保释金。