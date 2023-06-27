周二美市盘前走高 重点谈游轮公司Carnival Corp季度业绩

星期二（6月27日）重点：

盘前交易重点：

电动卡车制造商Lordstown Motors已根据美国破产法第11章申请破产保护，并表示公司正在求售。Lordstown Motors还宣布会对台湾富士康提出诉讼。富士康原本要为Lordstown Motors注入约1亿7000万美元现金，但是这项交易却没有落实。Lordstown Motors在声明中表示：“富士康的行为对公司的未来造成了重大损害。”Lordstown Motors股在今晚盘前猛挫65％，截稿时报0.9510美元。

Lordstown Motors已经宣布会对台湾富士康提出诉讼。（路透社）

美国药剂公司Eli Lilly股价在今晚盘前上涨4.49美元，截稿时报457.25美元。该公司的实验药物瑞他鲁肽（Retatrutide）在一项中期试验中帮助肥胖患者在48周后减轻了24.2％的体重。这项研究结果已经在隔夜的《新英格兰医学杂志》上发布。

连锁药房集团Walgreens Boots Alliance，即将在今晚开盘前发布第三季度业绩报告。Walgreens Boots Alliance股价在今晚盘前上升0.16美元，截稿时报31.75美元。

星期二下文我们来看看游轮公司Carnival Corp的最新季度业绩。今晚盘前该股起0.07美元，截稿时报14.67美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、维珍银河（Virgin Galactic）、Carnival Corp、Alphabet Inc和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了Alphabet Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Carnival Corp旗下的游轮入住率已经从去年同比的69％提高到98％。（彭博社）

Carnival Corp（纽约证券交易所代码：CCL）

尽管季度盈利超标，今年全年业绩预测比分析师普遍预测的还要强劲，游轮公司Carnival Corp的股价隔夜还是下跌超过7％，成为隔夜标准与普尔500指数中表现最差的股票。在业绩公布之前，该股还取得两年多来最大月度涨幅。

根据Carnival Corp截至今年5月31日的第二季度业绩，集团的净亏损从去年同期的18亿3000万美元，即每股亏损1.61美元，收窄至4亿零700万美元，即每股亏损0.32美元。如果不计非经常性项目，调整后每股亏损是0.31美元，比FactSet搜集到的分析师平均预测，即每股亏损0.34美元来得好。

业绩报告也显示，Carnival Corp的营业额猛增了104.5％，达到创纪录的49亿1000万美元，比FactSet分析师平均预测的47亿9000万美元还要出色。其中游轮票据收入飙升了144.4％，达到31亿4000万美元。游轮上及其他的收入则增加了58.6％，达到17亿7000万美元。Carnival Corp旗下的游轮入住率更是从去年同比的69％提高到98％。

Carnival Corp本季度开始的所有未来游轮班次预订量也都创下历史新高。因此对于2023财年，该集团高管把调整后息税折旧摊销前盈利预测，从原本的39亿美元至41亿美元，上调至41亿美元至42亿5000万美元区域。

至于Carnival Corp股价的走势，该股在今年6月15日达到过去13个月以来的最高点收市。如果不把隔夜下跌计在内，以截至上星期五（23日）来看，6月迄今该股已飙升40.7％，这也是该股自2021年2月飙升43.3％以来的最佳月度表现。开年至今，这只股已经上升了83.19％。

至于该股为何业绩超标，股价却在隔夜下跌，花旗（Citi）分析师哈迪曼（James Hardiman）就说：“Carnival Corp今年的强劲开局要‘负点责任’。因为开年开盘太强劲，让投资者现在对它的业绩有不合理的期待。如果你三个月前向我展示这次季度业绩的数字，我想每个人都会兴奋地做‘后空翻’。”

在Tipranks的13名分析师中，有九名给予Carnival Corp股“买进”评级，两名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级。不过他们给出的一年期限平均目标价是14.15美元。换言之，他们认为Carnival Corp股价有可能下跌3.08％。