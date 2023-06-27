周二美市盘前走高 重点谈游轮公司Carnival Corp季度业绩

星期二（6月27日）重点：
- 美国华尔街股市主要股指期货星期二（6月27日）走高。市场投资者焦点已转向本星期即将公布的今年第二季度和首半年经济数据。
- 在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.40点或0.26％，报4340.20点；纳斯达克100指数期货起75.20点或0.51％，报14764.20点；道琼斯指数期货也起23.80点，报33738.50点。
- 美国股市隔夜（星期一）收低。投资者看到俄罗斯上星期的兵变，因此在股市普遍持谨慎态度。
- 标准与普尔500指数隔夜下跌19.51点，闭市报4328.82点。重量级的道琼斯指数则跌12.72点，闭市报33714.71点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.36％或202.46点，以14689.02点收市。
- 美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是92亿8000万股，比过去20天的116亿2000万股平均成交量明显少很多。
盘前交易重点：
- 电动卡车制造商Lordstown Motors已根据美国破产法第11章申请破产保护，并表示公司正在求售。Lordstown Motors还宣布会对台湾富士康提出诉讼。富士康原本要为Lordstown Motors注入约1亿7000万美元现金，但是这项交易却没有落实。Lordstown Motors在声明中表示：“富士康的行为对公司的未来造成了重大损害。”Lordstown Motors股在今晚盘前猛挫65％，截稿时报0.9510美元。
- 美国药剂公司Eli Lilly股价在今晚盘前上涨4.49美元，截稿时报457.25美元。该公司的实验药物瑞他鲁肽（Retatrutide）在一项中期试验中帮助肥胖患者在48周后减轻了24.2％的体重。这项研究结果已经在隔夜的《新英格兰医学杂志》上发布。
- 连锁药房集团Walgreens Boots Alliance，即将在今晚开盘前发布第三季度业绩报告。Walgreens Boots Alliance股价在今晚盘前上升0.16美元，截稿时报31.75美元。
- 星期二下文我们来看看游轮公司Carnival Corp的最新季度业绩。今晚盘前该股起0.07美元，截稿时报14.67美元。
- 盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、维珍银河（Virgin Galactic）、Carnival Corp、Alphabet Inc和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了Alphabet Inc股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。
Carnival Corp（纽约证券交易所代码：CCL）
尽管季度盈利超标，今年全年业绩预测比分析师普遍预测的还要强劲，游轮公司Carnival Corp的股价隔夜还是下跌超过7％，成为隔夜标准与普尔500指数中表现最差的股票。在业绩公布之前，该股还取得两年多来最大月度涨幅。
根据Carnival Corp截至今年5月31日的第二季度业绩，集团的净亏损从去年同期的18亿3000万美元，即每股亏损1.61美元，收窄至4亿零700万美元，即每股亏损0.32美元。如果不计非经常性项目，调整后每股亏损是0.31美元，比FactSet搜集到的分析师平均预测，即每股亏损0.34美元来得好。
业绩报告也显示，Carnival Corp的营业额猛增了104.5％，达到创纪录的49亿1000万美元，比FactSet分析师平均预测的47亿9000万美元还要出色。其中游轮票据收入飙升了144.4％，达到31亿4000万美元。游轮上及其他的收入则增加了58.6％，达到17亿7000万美元。Carnival Corp旗下的游轮入住率更是从去年同比的69％提高到98％。
Carnival Corp本季度开始的所有未来游轮班次预订量也都创下历史新高。因此对于2023财年，该集团高管把调整后息税折旧摊销前盈利预测，从原本的39亿美元至41亿美元，上调至41亿美元至42亿5000万美元区域。
至于Carnival Corp股价的走势，该股在今年6月15日达到过去13个月以来的最高点收市。如果不把隔夜下跌计在内，以截至上星期五（23日）来看，6月迄今该股已飙升40.7％，这也是该股自2021年2月飙升43.3％以来的最佳月度表现。开年至今，这只股已经上升了83.19％。
至于该股为何业绩超标，股价却在隔夜下跌，花旗（Citi）分析师哈迪曼（James Hardiman）就说：“Carnival Corp今年的强劲开局要‘负点责任’。因为开年开盘太强劲，让投资者现在对它的业绩有不合理的期待。如果你三个月前向我展示这次季度业绩的数字，我想每个人都会兴奋地做‘后空翻’。”
在Tipranks的13名分析师中，有九名给予Carnival Corp股“买进”评级，两名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级。不过他们给出的一年期限平均目标价是14.15美元。换言之，他们认为Carnival Corp股价有可能下跌3.08％。