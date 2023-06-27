苏禄苏丹后裔向马国索偿150亿美元遭荷兰驳回

八名自称菲律宾苏禄苏丹后裔者要求执行仲裁员批准他们向马国索偿约150亿美元（约202亿新元）的最终判决。不过，他们的申请星期二（6月27日）遭荷兰的海牙上诉庭驳回。

马来西亚首相安华星期二在老挝准备启程回国前，向随行的马国媒体透露这个消息。安华星期一（26日）抵达老挝展开两天的正式访问。

他说：“（马国）赢了，感谢上苍。总算终结这起对马国不好，挑战马国主权的闹剧。他们败诉了，我们感谢上苍。”

西班牙仲裁员斯丹帕去年2月28日作出对这些自称苏禄苏丹后裔者有利的判决，他判处马国政府赔偿约150亿美元。 为执行这项判决，这八人试图扣押国家石油公司（国油）在卢森堡及荷兰的资产，以及马国在法国的外交资产。

安华说，海牙上诉庭星期二的判决，成功阻止索赔人在荷兰向马国索赔的所有法律行动，也是继巴黎上诉法院在今年6月6日驳回这些人的上诉后，马国取得的另一个具有里程碑意义的司法胜利。

他说：“马国政府有信心。如今我们比之前更接近全面撤销斯丹帕宣判约150亿美元的不合法最终裁决，令索赔人的错误索赔成为历史。马国政府相信，海牙上诉庭和早前巴黎上诉法院的判决，将终结这些人继续在其他国家向马国索赔的行动。”

安华强调，马国政府将采取一切必要手段，对抗这类公然利用和滥用国际仲裁制度的行为，并采取一切必要行动，收回马国在处理此事件时被迫花费的公共资源。