北约东欧盟国警告 瓦格纳部队在白罗斯麻烦更大

北约东欧盟国警告，俄罗斯雇佣集团兵瓦格纳部队迁往白罗斯将造成更大的地区不稳定，但北约秘书长说，北约已做好抵御任何威胁的准备。

路透社报道，立陶宛总统瑙塞达星期二（6月27日）在海牙，与北约秘书长斯托尔滕贝格和另外六个北约盟国领导人会面后说：“如果瓦格纳集团在白罗斯部署他们的连环杀手，所有周边邻国将面临更大的不稳定危险。”

波兰总统杜达也认为，这是令人极度担忧的问题，他说：“我们必须做出非常强有力的决定。北约必须做出非常强硬的回应。”

根据白罗斯总统卢卡申科居中斡旋，与俄罗斯总统普京达成的谈判协议，上周末发动叛变的瓦格纳集团首脑普里戈任，已在星期二抵达白罗斯。普京说，不加入俄罗斯正规军的瓦格纳战士，可以选择转移到白罗斯。

斯托尔滕贝格认为，现在判断这对北约盟国意味着什么还为时过早，他强调北约东翼的防御近几年已经加强。

斯托尔滕贝格说：“我们已向莫斯科和明斯克发出一个明确信息——北约一定会保护每一个盟友、每一寸北约领土。”

他说：“我们已增加了在联盟东部地区的军事存在，我们在即将举行的北约峰会做出进一步的决定，以更多高度战备部队和更大军事力量来加强我们的集体防御。”

斯托尔滕贝格指瓦格纳集团兵变，表明普京对乌克兰的“非法战争”加剧了俄罗斯内部分歧，“但我们绝对不能低估俄罗斯。因此我们继续向乌克兰提供的支持现在更显重要”。

阿尔巴尼亚总理拉马、比利时首相德克罗、波兰总统杜达、北约秘书长斯托尔滕贝格、荷兰首相吕特、立陶宛总统瑙塞达，以及罗马尼亚总统约翰尼斯，6月27日在海牙荷兰首相府举行会议。

北约31个成员国7月11日及12日将在立陶宛首都维尔纽斯召开峰会，杜达希望把瓦格纳部队列入峰会议程。