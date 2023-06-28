消息：被查印度咳嗽药水生产商使用有毒工业级成分

两名知情人士告诉路透社，印度一咳嗽药水生产商在咳嗽药水中使用了有毒的工业等级成分。

被调查的印度公司为Marion Biotech。去年，乌兹别克斯坦卫生部指19名儿童服了这家公司生产的咳嗽药水后中毒。

报道引述两名消息人士称，Marion Biotech的咳嗽药水采用了工业等级的丙二醇（Propylene Glycol，简称PG）成分。这是一种有毒成分，广泛用于液态清洁剂、防冻剂、油漆或涂层剂，也可用于提升杀虫剂的有效性。

参与调查的其中一名消息人士说，“Marion Biotech应该使用印度药典等级原物料”，意指符合国家药品成分标准的成分。

他还说，Marion Biotech把加了工业用的丙二醇的咳嗽药水卖给乌兹别克斯坦前，并没有对咳嗽药水中使用的成分做过测试。

路透社之前报道，Marion Biotech向贸易商Maya Chemtech India购买丙二醇成分。

对Marion Biotech被查知情的一名Maya Chemtech India消息人士说，Maya Chemtech India“只经营工业级材料”，并没有销售医药级材料的许可证。

不愿具名的这名消息人士说：“我们根本不知道Marion Biotech会把这种材料用在咳嗽药水。他们并没有告诉我们。”

依照印度的药品与化妆品法规规定，生产商有责任确保所使用的成分安全。

Maya Chemtech India的消息人士说，他的公司没有面临指控。

Maya Chemtech India总部所在的国家首都德里范围药品助理总监夏尔马，以联邦药品监管机构正在调查此案为由，拒绝对路透社的报道置评。

冈比亚将强制检查所有来自印度的药品

路透社查阅的非洲冈比亚政府文件显示，冈比亚将从7月1日起，强制要求所有来自印度的药品在装运前进行检查和测试。

去年10月，超过70名冈比亚儿童服了被污染的咳嗽药水后死于急性肾损伤。