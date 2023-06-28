警察射杀少年引示威抗议 巴黎警民冲突31人被捕

巴黎爆发示威活动，抗议警察射杀一名拒绝停车接受盘查的17岁少年。示威者在活动期间与警方发生冲突，31人被捕。

综合外电报道，阿尔及利亚裔少年Nael M.星期二（6月27日）在巴黎西部郊区南泰尔，因违反交通规则而被两名警察拦下，其中一名警察用枪指着他。在Nael M.拒绝配合盘查、驾车离去后，被警察近距离开枪射击，胸口中弹，当场死亡。

此事引发公众愤怒，有当地居民到警察局外抗议，当晚还爆发暴力示威活动，示威者纵火、破坏公交车站，并与警察产生冲突。

内政部长达尔马宁星期三（28日）说，示威活动造成24名警察受轻伤，约40辆车被烧毁；当局逮捕了31人。他宣布将部署2000名警察，从而更好应对星期三晚些时候可能发生的任何暴力升级行为。

据报，开枪的38岁警察已被拘留，并因涉嫌故意杀人而接受调查。Nael M.的律师说，将额外对涉事警察提出无预谋误杀指控，同时将对他的同事提出共谋射击的指控。

达尔马宁说，如果对涉事警察的指控成立，他将被停职。

总统马克龙在访问马赛时说，警察射杀少年一事“无法解释”也“不可原谅”，他也对死者的家属致以慰问。

这类事件并非头一次发生。2022年，法国有13人在拒绝停车接受警察盘查后被杀。