周三美市盘前科技股领跌 重点谈Walgreens Boots Alliance疫后业绩

星期三（6月28日）重点：



《华尔街日报》报道称，拜登政府正在考虑对向中国出口人工智能晶片的商家另外再实施新限制，导致美国华尔街股市主要股指期货星期三（6月28日）走低，科技股领跌。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退5点或0.11％，报4373.40点；纳斯达克100指数期货退低47.5点或0.32％，报14898.4点；道琼斯指数期货则微起22点，报33948.7点。

美国股指隔夜（星期二）从过去几天连跌中显著反弹。乐观的经济数据也缓解了投资者对美国联邦储备局大幅加息可能造成经济衰退的担忧。

美国5月份主要制造资本货物的新订单意外获得增长，同月的新单户（Single-family）住宅销量也激增，连6月份的美国消费者信心指数也上升至近一年半以来的高点。

标准与普尔500指数隔夜上升49.59点，闭市报4305.26点。重量级的道琼斯指数则起212.03点，闭市报33926.74点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高了1.75％或256.89点，以14945.91点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是101亿6000万股，比过去20天的116亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：



《华尔街日报》说，除非预先获得许可证，美国商务部可能会停止向中国客户运送美国制造商生产的人工智能晶片。该报道援引知情人士的话说，这些限制最早可能在下个月就实施。这个消息几乎打击所有晶片股。英伟达（Nvidia）股价在盘前交易中下跌3.56％，截稿时报403.87美元；超微（Advanced Micro Devices）也下挫了3.10％，截稿时报106.97美元。

图为超微K6晶片。（档案照片）

美光科技（Micron Technology）将在今晚盘后公布季度业绩，该公司股价在今晚盘前下跌0.25美元，截稿时报66.54美元。英特尔（Intel）和高通（Qualcomm）等其他晶片制造商的股价也在盘前走低。

美光科技今晚盘后将发布业绩。（路透社）

瑞银日前把制药商莫德纳（Moderna）的股票评级从“持守”上调至“买入”，并将该股目标价从原本的221美元，下调至191美元。莫德纳股今晚盘前退低0.35美元，截稿时报120.32美元。瑞银表示，莫德纳股目前的估值没有完全反映它旗下其他疫苗的潜在发展空间。

星期三下文我们来看看后疫情时代对连锁药房集团Walgreens Boots Alliance业绩的影响。今晚盘前该股微跌0.06美元，截稿时报28.58美元。

因为消费者整体开支下降，以及市场对冠病疫苗和检测器需求下降，Walgreens Boots Alliance的第三财季盈利不达标。（路透社）

Walgreens Boots Alliance Inc（纳斯达克证券交易所代码：WBA）

在消费者整体开支下降，以及市场对冠病疫苗和检测器需求下降之际，连锁药房集团Walgreens Boots Alliance隔夜发布的第三财季盈利不仅不达标，就连集团对全年盈利的预测也被大幅度调低。

根据Walgreens Boots Alliance截至今年5月底的第三季度业绩报告，集团的营业额同比增长8.6％至354亿2000万美元，调整后每股盈利则是1美元。虽然Refinitiv搜集到的分析师平均预测是营业额342亿4000万美元，但每股盈利预测是1.07美元。这也是Walgreens Boots Alliance自2020年7月以来，首次出现盈利低过分析师预测。

不仅如此，Walgreens Boots Alliance的高管还把全年盈利预测从之前的每股盈利4.45美元至4.65美元，显著下调至每股盈利4美元至4.05美元，让许多投资者大跌眼镜。就连它的首席执行官布鲁尔（Rosalind Brewer）在线上业绩报告发布会也对分析师说，她对今年盈利预测下调感到失望。

为了更好应对新的市况，布鲁尔表示她会将Walgreens Boots Alliance的成本削减计划增加到41亿美元，其中包括2024财年节省的8亿美元。集团也会致力提高旗下医疗保健部门的盈利能力。

尽管布鲁尔对这次的业绩不满意，但她仍认为Walgreens Boots Alliance已采取正确战略来推动未来增长。

在Tipranks的12名分析师当中，只有两名给予Walgreens Boots Alliance股“买进”评级，八名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，不过一年期限平均目标价是37.55美元。换言之，以隔夜的28.64美元闭市价计算，这些分析师认为该股平均还可以上升31.11％。