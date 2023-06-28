瑞典一男子焚烧《可兰经》土耳其谴责

瑞典一名男子在示威活动中焚烧《可兰经》，引发土耳其抗议。

综合外电报道，一名男子星期三（6月28日）在斯德歌尔摩一座回教堂外踩踏《可兰经》，还将几片培根塞进书内。随后，他将《可兰经》点燃，手举瑞典国旗的同时还踹了经书。

据媒体早些时候报道，这场示威活动已经过瑞典警方批准。该男子是两名组织者的其中一个。大约200人观看了他的示威活动，还有人表示支持，并大喊“让它烧吧”。

法新社的报道称，这名男子叫莫米卡（Salwan Momika），今年37岁，几年前从伊拉克逃至瑞典。他曾向警方申请批准这场示威活动，以“表达我对《可兰经》的看法”；他事前还告诉媒体，称想强调言论自由的重要性。

莫米卡的行为引发土耳其的不满。土外交部长菲丹（Hakan Fidan）当天发文谴责道：“我诅咒（莫米卡）在哈芝节第一天对我们的圣书——《可兰经》犯下的卑鄙行为。”

菲丹强调，允许这些以言论自由为借口的反回教行动，是不可接受的。“对这种残暴行为视而不见，就是同谋。”

瑞典警方后来指控莫米卡煽动敌对民族或国家团体，以及违反斯德歌尔摩本月中旬实施的禁止纵火令。

瑞典1月发生焚烧《可兰经》事件，在土耳其和回教世界掀起愤怒情绪和抗议示威，瑞典申请加入北约的议程也因此受挫。

瑞典警方曾以安全问题为由，拒绝批准之后两场类似的示威活动，但最终被法院驳回。

瑞典首相克里斯特松星期三在记者会上评论此事，称莫米卡的行为合法但不合适。他不会猜测这场示威活动会如何影响瑞典加入北约的进程。