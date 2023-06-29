白宫证实拜登患睡眠窒息症 需用呼吸机助眠

美国总统拜登健康再受关注。连续两天以来，媒体都注意到拜登脸颊两侧有带状压痕，白宫发言人贝茨说，拜登已开始使用睡眠呼吸机，以解决长期存在的睡眠窒息症问题。

贝茨 （Andrew Bates) 星期三（6月28日）说，自2008年以来，拜登的医疗报告已显示他有睡眠窒息症病史，他星期二（27日）晚也使用了“连续正气压睡眠呼吸机”（CPAP）。他说，对于有这种病的人来说是很常见。

路透社引述一位不愿公开姓名的白宫官员指，拜登使用呼吸机已有几周，以改善他的睡眠质量。

白宫没有具体讲解，拜登的睡眠窒息症或身体状况最近出了甚么变化，以致需要开始使用该机器，也没有交代之前如何在没有使用呼吸机下克服睡眠呼吸暂停的问题。

报道质疑，白宫之前从未主动披露使用这一机器的情况，而且总统患有此症也没有出现在2月份的总统健康状况摘要中。今年2月，拜登曾接受例行身体检查，医生指他适合继续担任总统职务。

白宫则回应称，总统的健康状况是公开透明的。

现年80岁的拜登，是美国史上最年长的总统。他正寻求在2024年大选连任多四年，而他的年龄和健康状况一直是选民关注的焦点。他的医生在2019年公布的健康纪录指称，拜登“被认为患有睡眠窒息症，但在接受鼻窦和鼻道手术后，症状已显著改善”。

睡眠窒息症的主要征状是睡眠期间呼吸会短暂中断。研究表明，如果不加以治疗，它会导致健忘、疲劳和嗜睡，并最终导致心血管疾病。年龄是增加患睡眠呼吸暂停风险的几个因素之一。