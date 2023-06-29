7月5日起 马国放宽口罩令 隔离期缩短

从7月5日起，马来西亚只有冠病确诊患者和医疗机构内需强制戴口罩，隔离期将从现有的七天减至五天。

据《东方日报》报道，马国卫生部长扎丽哈星期四（6月29日）作出上述宣布。她说，从7月5日起，仅冠病确诊患者，以及在医疗机构内接触病患的人士需强制戴口罩。根据此前的标准作业程序，除了确诊病患外，在除了飞机以外的公共交通和医疗机构内都强制戴口罩。

此外，扎丽哈发文告说，将隔离期缩短，是因为研究表明，冠病病例在在症状出现后的前五天内传染性较高，且病毒载量较高。根据马国卫生部在脸书的贴文通知，确诊者完成五天隔离后，还须采取防疫措施至第10天。这包括在出门时戴口罩、只在有必要时出门、避免处于拥挤的地方、避免探望高风险群体，以及经常用消毒洗手液洗手等。

扎丽哈也说，尽管冠病疫情当前状况的评估处于无需担心的水平，加上医疗服务也没有负担过重，但卫生部仍决定延长原订明日结束的传染性疫区措施六个月，直至至12月31日。她说，延长疫区公告是因为国内仍出现严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的新变异毒株和亚型变异毒株。她担忧若没有做好防范，哈芝节和即临州选举的群聚可能导致病例激增，进而加重政府医疗体系的负担。