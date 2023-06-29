脸书要封禁洪森半年 洪森宣布改用Telegram

脸书母公司Meta的监督委员会星期四（6月29日）要求暂停柬埔寨首相洪森的脸书账号半年，指他违反了脸书禁止暴力威胁的规定。洪森则表明将停止使用脸书，转而使用即时通信应用Telegram与民众沟通。

路透社报道，领导柬埔寨近40年的洪森被人权组织指控利用脸书恐吓政治对手，以及阻挠对他的批评，洪森政府否认这些指控。

Meta的独立监督委员会今年3月受理一起案件，指洪森违反脸书有关暴力和煽动的条规。一些网民举报1月份出现的一段视频，洪森在视频中说，那些指控他所领导的柬埔寨人民党在2022年地方选举中买票的人应该提出法律诉讼，否则将面对政党支持者的殴打。

委员会指出，Meta没有撤下这个视频是犯下错误，要求从脸书删除那段视频。Meta在一份声明中说，委员会将在审查后对暂停洪森账号的建议作出回应。

洪森的脸书账户拥有约1400万名追随者，数量与柬埔寨约1650万的人口相差不远。

洪森星期三（28日）在Telegram发文说：“这比脸书更好……从今以后，我将只在Telegram频道上发布信息，包括现场直播。”

不过他也说，他会继续使用YouTube和Instagram等社媒平台，并正在建立一个TikTok账户。政府发言人则说，首相转用Telegram纯粹因为该平台更容易使用，并能接触到更多民众。