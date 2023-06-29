马国议长：我原本想当州务大臣

马来西亚国会下议院议长佐哈里阿都透露，他从未没想过自己会成为国会议长。他说，根据他之前的生涯规划，他希望有朝一日能成为一州的州务大臣。

佐哈里阿都是人民公正党前吉打双溪大年区国会议员、前莪仑区州议员，以及前吉打州议会反对党领袖。他去年12月19日以147票当选国会下议院议长。他的对手是国盟推举的前玻璃市加央国会议员拉西。拉西当时获得74票。这次投票被视为首相安华领导的团结政府与反对派国盟在国会的实力对比。

佐哈里在网媒“马来邮报”星期四（6月29日）发布的专访中说：“不（我没想到会成为议长），我想成为一名州务大臣大臣。事实上，我在（去年大选）提名前去见了安华。”

他当时告诉安华：“我不打算再参选国会议员，我已经完成在（国会）议会的工作，我已经连任三届（双溪大年区）国会议员。我五次参选国会议员，我输了其中两次，赢了三次，所以我想成为大臣。我直接告诉他。他说：‘好吧。’所以我去年没有参加大选。”

佐哈里说，这就是吉打公正党青年团主席道菲克取代他，参选双溪大年国会选区的原因。道菲克是佐哈里之子，他去年大选以1115张多数票在五角战中胜出，成功当选双溪大年区国会议员。

佐哈里透露：“但是，首相（安华大选后）打电话给我。他说国会需要我，他命令我回到吉隆坡。”

佐哈里说，他很快就适应议长的工作，这是因为他之前曾担任约15年的国会议员，并且2013年至2022年大选前都担任公正党国会下议院党鞭，这让他非常熟悉议事规则和下议院的运作模式。