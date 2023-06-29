周四美市盘前小幅上涨 重点谈晶片制造商美光科技业绩

星期四（6月29日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（6月29日）小幅上涨，交易谨慎。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升13.60点或0.31％，报4390.50点；纳斯达克100指数期货起55.30点或0.37％，报15019.90点；道琼斯指数期货则起105.40点，报33958.10点。

在大型股的支撑下，纳斯达克指数隔夜（星期三）勉强小幅上升，而标准与普尔500指数和道琼斯指数则双双收低。美国联邦储备局主席鲍威尔隔夜演讲时，表示将进一步加息，而且也认为“今年或明年通胀都不会降至央行目标利率”。

标准与普尔500指数隔夜微跌1.55点，闭市报4376.86点。重量级的道琼斯指数也跌74.08点，闭市报33852.66点。以科技股为主的纳斯达克100指数则起0.12％或18.67点，以14964.68点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是98亿9000万股，比过去20天的115亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国23家大型银行全部通过美联储年度压力测试。这个测试成绩显示，美国银行体系依然强劲。摩根大通（JPMorgan Chase）股价在今晚盘前上涨1.2％；美国银行（Bank of America）上涨1.1％；富国银行（Wells Fargo）也上涨1.5％。这个测试是假设经济衰退而面临5410亿美元的损失。而在这样的假设情况下，所有23家银行的资本都能够保持在最低要求之上。

美国23家大型银行，包括摩根大通、美国银行和富国银行等全部通过美联储年度压力测试。（路透社）

根据隔夜较迟时候提交给SEC的文件，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）最近几天又再次购买了西方石油（Occidental Petroleum）210万股股票，将它在西方石油的股份提升至25.1％。西方石油股价在今晚盘前上升0.74美元，截稿时报58.20美元。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在西方石油的股份是25.1％。（路透社）

另一厢的美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）则通过旗下的方舟基金，卖出总数2万8368股的特斯拉（Tesla）股票。以隔夜的256.24美元收盘价计算，这些股票价值730万美元。根据方舟基金的每日交易报告，单是在本月里，方舟基金已经卖出超过50万股特斯拉股票。特斯拉股价在今晚盘前上升4.39美元，截稿时报260.63美元。

星期四下文我们来看看晶片制造商美光科技（Micron Technology Inc）的最新季度业绩。今晚盘前该股起2.77美元，截稿时报69.84美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Opendoor Technologies、维珍银河（Virgin Galactic）、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

中国国家互联网信息办公室对公司部分产品的禁令，预料会继续影响到公司营业额的增长能力。（路透社）

美光科技（Micron Technology Inc）（纳斯达克证券交易所代码：MU）

人工智能行业快速增长，推动了市场对美光科技存储晶片的需求，也带动美光科技隔夜盘后发布的营业额和盈利这两个上下线指标都表现比预期好。因为亏损额收窄，美光科技股价也在盘后上涨约3％。

根据美光科技截至今年6月1日的第三季度业绩报告，集团调整后的每股亏损是1.43美元，营业额则是37亿5000万美元，同比下降57％。不过与FactSet搜集到的分析师平均预测相比，即每股亏损1.61美元和营业额36亿5000万美元，美光科技算是双双超标。

至于本季度，美光科技高管预测，营业额的中位数应该会是在39亿美元，与市场分析师普遍预测的38亿8000万美元大致相同。

美光科技首席执行官梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在发布业绩时说：“我们认为，存储器行业已经度过了低谷，随着行业供需平衡逐渐恢复，我们预计盈利率将会改善。”

在本月早些时候，美光科技曾表示，中国国家互联网信息办公室对公司部分产品的禁令，可能会影响到公司营业额的增长能力。而在隔夜美光科技仍称：“中国国家互联网信息办公室最近的决定，是公司业务的一个重大阻力，它影响了我们的前景并减缓了我们的复苏。”

在谈到市场需求时，美光科技高管说，人工智能服务器内部的存储晶片需求比预期的还高，但传统数据中心服务器的需求仍然疲软。与三个月前相比，美光科技已下调了今年电脑、智能手机和非人工智能服务器的需求预测。美光科技最近也决定减少明年的存储晶片产量。

在Tipranks的18名分析师当中，有14名给予美光科技股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是75.06美元。换言之，以隔夜的67.07美元闭市价计算，这些分析师认为该股平均还可以上升11.91％。