马国六州选举 学者预测8月5日或12日投票

马来西亚即将举行选举的六州议会将在7月1日全部解散。马国学者认为，这次选举的投票日可能落在8月5日或8月12日。这是因为选民到时已经领得7月份薪水而心情不错，加上前往麦加朝圣的回教徒大多已经回国。

回教徒每年前往麦加朝圣的日期是回历12月8日至12日，今年是6月27日至7月1日。由于全球每年前往麦加朝圣人数众多，因此不少回教徒是在上述日期前后约一个月内前往麦加朝圣。

根据选举法令，州议会解散后必须在60天内举行选举，吉兰丹是这次六州之中首个解散州议会的州属。若从吉兰丹州议会6月22日解散算起，六州若要同日投票，这次州选最迟必须在8月21日前投票。

森美兰州议会将在星期五（7月1日）解散，是六州之中最后一个解散州议会的州属。根据惯例，选委会将在国州议会解散后一星期内开会决定提名日和投票日。

2021年11月马六甲州选举、去年3月柔佛州选举以及去年11月的全国大选，马国最近三次选举的投票日，都在议会解散超过40天之后的星期六。若以丹州议会6月22日解散开始计算，8月5日或12日都可能是投票日。若以14天竞选期往回推算，提名日则可能是7月22日或29日。

马来亚大学政治与行政研究学院高级讲师莫哈末道菲告诉《星洲日报》，他认为六州选举最可能在8月5日投票。这是因为除了上述推算，那时也是选民刚刚领取了7月份的薪水而心情愉快。“人民的心情绝对会影响投票行为。加上那时大多数回教徒已经完成朝圣并回到国内。”

马国双威大学政治学者黄进发则告诉《星洲日报》，8月5日或12日都可能是投票日。他说，政府为了避免遭人指责故意让朝圣者错过选举，因此可能会选择8月12日投票，因为那时前往朝圣的回教徒大多已经回国。

他说：“但（投票日）也可能在8月5日，因为选委会一般想预留两星期的缓冲期。以免万一有候选人突然逝世而重新安排的补选，可以符合宪法‘议会解散后60天内选举’的规定。