消息：人工甜味剂阿斯巴甜或被列为可致癌物

知情人士透露,世界上最常见的人工甜味剂之一——阿斯巴甜,或将被世界卫生组织下属的国际癌症研究机构列为潜在致癌物。

受欢迎的饮料如健怡可乐(Diet Coke)和零糖斯奈普(Zero Sugar Snapple)等,以及零食如Extra口香糖等,都含有阿斯巴甜(Aspartame)。

路透社引述消息人士报道,国际癌症研究机构可能会在7月14日将阿斯巴甜列为潜在致癌物。

国际癌症研究机构的这项决定,是日前召开外部专家会议后最终确定的。外部专家会议旨在根据已经发表的证据,评估某些物质是否具有潜在危害。

不过,国际癌症研究机构过去的一些决定曾面对批评,指它引发不必要的恐慌。国际癌症研究机构曾将通宵工作和食用红肉归入“潜在致癌”类别,使用手机也被列入“潜在致癌”之列。

国际癌症研究机构的决定并不考虑可能会致癌的摄入量。世卫组织和联合国粮农组织的食品添加剂联合专家委员会(Joint WHO and Food and Agriculture Organization’s Expert Committee on Food Additives,简称JECFA)则会衡量合适的安全摄取量。JECFA今年也在审查阿斯巴甜的使用,也会在7月14日公布结论。

国际癌症研究机构发言人说,国际癌症研究机构和JECFA得出的结论在7月前都是保密的。

他说,两个机构的作用是“互补的”。国际癌症研究机构的结论是“了解致癌性质的重要第一步”,JECFA则“进行风险评估,确定在特定条件和接触水平下发生某些伤害如致癌的概率”。