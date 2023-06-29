维珍银河公司正式开启商业太空飞行

维珍银河公司星期四（6月29日）正式开启商业太空旅行，这对英国富豪布兰森创办近20年的航天公司来说是重大的里程碑。

法新社报道，维珍银河（Virgin Galactic）首次商业飞行任务名为“银河01号”（Galactic 01）。根据维珍银河提供的广播画面，航天飞机于当地时间早上8时30分（新加坡时间晚上10时30分），从新墨西哥州的美国航天港（Spaceport America）起飞。维珍银河网站也进行现场直播。

这趟太空飞行为时90分钟，其中包括几分钟的失重体验，乘客也能从海平面以上80公里处瞥见圆形的地球。

维珍银河日前在新闻稿中说，来自意大利空军和意大利国家研究委员会的三名机组人员将搭乘“银河01号”，并且在飞行中进行微重力研究。

他们将进行13项实验，并收集他们的太空服和舱内传感器的数据，实验包括测量大气中间层的辐射水平，以及某些液体和固体在微重力下的混合情况。

维珍银河计划的第二次商业飞行名为“银河02号”，主要运载私人航天员，料会在8月初进行。

维珍银河已经售出约800张商业航天飞行的机票。其中，在2005年至2014年间售出600张，价格介于20万至25万美元（27万至34万新元）；之后的200张机票，每张售价45万美元。

布兰森在2004年创办维珍银河，过去几年遭遇多次失败。2014年，一架航天飞机试飞时解体，造成副飞行员死亡，飞行员受重伤。

2021年7月11日，布兰森亲自试飞成功，但后来维珍银河又面对一系列挫折，包括实验室测试显示航天飞机使用的一些材料强度已经低于所规定的强度范围，必须对航天飞机进行升级。今年5月，维珍银河再次试飞成功。为星期四的首飞铺平道路。在星期四的首飞航之前，维珍银河总共进行了五次试飞。