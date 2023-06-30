美国最高法院推翻“平权行动”招生计划

美国最高法院以决定性多数裁定，种族不再被视为大学录取新生的考虑因素。这项具有里程碑意义的裁决，颠覆了美国数十年来推行的平权行动政策，对增加非裔美国人和其他少数族裔教育机会的努力造成了重大打击。

综合英国广播公司（BBC）和路透社报道，美国最高法院周四（6月29日）以6票赞成、3票反对的投票结果，裁定哈佛大学和北卡罗来纳大学（UNC）的“平权行动”（Affirmative action）招生计划违宪。这两所大学分别为美国历史最悠久的私立和公立大学。

由首席大法官罗伯茨撰写的裁决书说：“长期以来，许多大学错误地得出一个结论，认为个人身份的试金石不是克服挑战、培养技能或经验教训，而是他们的肤色。我们的宪法历史容不得这种选择。”

平权行动发起于1960年代，旨在积极改善受歧视群体成员的就业、教育和其他机会的一系列补偿性措施，为增加多样性的一项措施。

美国总统拜登说，他“强烈”反对最高法院的决定，称美国需要“一条符合法律的新前进道路”。

他指由六名保守派和三名自由派大法官组成的最高法院，不是“正常”法院，“我们不能让这个决定成为最后的决定，美国仍然存在歧视”。

不过，拜登认为在最高法院增加法官将是一个“错误”。拜登当天接受微软-全国广播公司（MSNBC）访问时说，最高法院推翻大学招生平权行动“可能会造成极大的伤害，但如果我们开始尝试扩大法院规模，我们可能会永远使它政治化，这是不健康的”。

哈佛大学发表声明说，它将遵守美国最高法院的裁决，废除具有种族意识的招生计划，以维护其高等教育多样性和机会的价值观。