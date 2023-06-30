以美国亿万富豪科赫为首保守派 斥资阻特朗普获初选提名

由美国共和党大金主——亿万富豪查尔斯·科赫——领导的保守派政治游说集团，已为共和党筹集超过7000万美元（约9490万新元）的竞选资金，关键目标是阻止前总统特朗普获得2024年共和党初选提名。

路透社报道，拥有20年历史，致力于推动减税和减少政府监管的这个游说团体，将在共和党总统候选人初选中首次出手。

87岁的查尔斯·科赫（Charles Koch）名列全球超级富豪，他的家族企业科氏工业集团（Koch Industries）总部位于堪萨斯州，业务遍及化石燃料、大宗商品交易和其他领域。

科赫超级政治行动委员会的“美国繁荣”倡议组织已筹集7000万美元，目前仍不清楚，这笔资金中有多少将直接用于针对特朗普。

但美国繁荣倡议组织已清楚表明，在共和党初选中击败特朗普，是他们的首要任务，因为他们认为特朗普会在2024年11月的总统大选中再次输给拜登。在2020年美国总统大选中，特朗普是拜登的手下败将。

美国繁荣倡议组织一负责人说：“我们有强烈的迫切感，一定要选出一个能够当选总统的候选人。其实，特朗普（前）总统自己的大量支持者，也对他能否当选感到担心，并对其他替代人选持开放态度。”

这个保守派游说团体由查尔斯和他的已故弟弟大卫·科赫（David Koch）成立。大卫·科赫于2019年去世，享年79岁。