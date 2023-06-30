法国部署4万警力防骚乱升级 逾400人被捕

法国因警察开枪打死一17岁北非裔少年引发的骚乱进入第三个晚上，超过400人被捕。法国政府在全国部署4万执法人员，涉案的警察被控故意杀人罪。

综合路透社和彭博社报道，法国内政部长达尔马宁星期四（6月29日）宣布在全国部署4万名警察和宪兵维持治安，同时法国多个城市宣布宵禁令或提前结束公交系统运营时间，以防止警方射杀少年事件造成的骚乱升级。

内政部团队说，截至星期五凌晨3时（新加坡时间星期五早上9时），全国至少有421人被捕。

巴黎市中心一家耐克鞋店被闯入，14人被捕；另有16人因里沃利街（rue de Rivoli）商店橱窗被砸和商品被偷被捕。

国家警察星期四晚说，马赛、里昂、波城、图卢兹和里尔发生纵火和烟花袭击事件。社交媒体视频显示，全国各地发生多起火灾，包括巴黎北部郊区的一个公车站和东部里昂的一个有轨电车。

另据《普罗旺斯报》报道，在法国第二大城市马赛的旅游热点老港，警方与年轻人发生肢体冲突并发射了催泪弹。

与此同时，检察官说，涉及北非裔少年枪击案的警察因故杀罪接受正式调查，被还押预防性拘留所。根据法国的法律体系，接受正式调查类似于英美法系的正式提控。

6月27日在法国巴黎郊区上塞纳省楠泰尔市，一名警察截停一辆汽车后开枪，导致驾车的17岁阿尔及利亚裔少年死亡。警方射杀少年事件引发公愤，法国多个城市发生针对市政厅、警察局和学校的暴力袭击和纵火事件。

法国总统马克龙29日在内政部紧急会议中说，警方射杀少年事件“不可原谅”，而针对公共机构的袭击“毫无道理”，民众应保持冷静。