《国家地理》解雇最后一批专职撰稿人 月刊照常出版

《华盛顿邮报》等美国媒体报道，拥有100多年历史的国际性期刊本《国家地理》本周解雇了最后一批专职撰稿人。

《纽约时报》说，《国家地理》（National Geographic）没有说最新一轮裁员行动削减了多少人，但表明杂志将继续每月出版。

另据美国有线电视新闻网（CNN）引述的一名被裁员工，编辑部本周削减了17个职位，其中包括所有专职撰稿人、播客全体员工以及一组编辑，其中一人在《国家地理》服务了近40年。

这名前雇员说，专职撰稿人的工作将被自由撰稿人取代，只有某些数码内容仍由全职编辑负责。

他说，《国家地理》目前只雇有两名文本编辑、一组负责印刷版和数码版内容的多平台编辑，以及一组专负责数码版的编辑。

《国家地理》发言人在星期三（6月28日）的一份声明中告诉CNN，截至2022年底，《国家地理》拥有超过170万名订户，将会继续出版这份月刊。

《国家地理》是美国国家地理学会的官方杂志，在国家地理学会1888年成立后的九个月开始发行第一期，迄今有130多年历史。

《国家地理》每月出版，内容包括地理、科普、历史、文化、纪实、摄影等，杂志封面的亮黄框和月桂纹图样是它的注册商标。

公开资料显示，截至2015年，《国家地理》拥有近40种文字版本，月发行量约为650万册，全球读者达3000万人。

《国家地理》对美国人的影响尤其深重，被媒体称为美国人“了解世界”的窗口。