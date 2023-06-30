新西兰称谨慎处理对华关系 避免因中美竞争被迫选边站

新西兰外交部长马胡塔说，新西兰非常谨慎地处理与中国的关系，一定要避免在中国和美国的战略竞争中被迫“选边站队”。

马胡塔星期五（6月30日）接受路透社访问，称新西兰和中国的关系是复杂的。

在马胡塔受访时，新西兰总理希普金斯在中国的行程即将结束。希普金斯此次率领一支贸易代表团对中国进行六天访问，行程包括与中国国家主席习近平和国务院总理李强会面，重点讨论两国经济伙伴关系和贸易课题。

希普金斯在访华期间，并没有过多着墨于新西兰对中国在新疆侵犯人权行为的担忧，因而受到国内的批评。

马胡塔告诉路透社，“与中国的关系是复杂的，我们必须非常谨慎处理”。

她说，希普金斯此行聚焦贸易，并不表示新西兰的外交政策转变，而是显示新西兰对中国有一系列关注的课题。

希普金斯在与习近平会面后发表的声明，并没有提及人权问题或台海问题。2022年11月，时任新西兰总理阿德恩在与习近平会面后发表的声明中提到这两点。

对此，马胡塔说，希普金斯与习近平会面时谈了经贸问题、人权问题和乌克兰战争，她认为“这是毋庸置疑的”。

中国外交部没有立即回应置评请求。中国驻新西兰大使馆发言人上周说，过去50年来，“通过共同努力，在相互尊重、求同存异的基础上”，中国和新西兰的关系取得了长足发展。