泰国氰化物连环杀人案 嫌犯面80项指控

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发布 / 2023年6月30日 8:26 PM
6月30日，泰国国家警察局副局长苏拉切在曼谷的打击犯罪部召开氰化物连环杀人案的新闻发布会。（法新社）
6月30日，泰国国家警察局副局长苏拉切在曼谷的打击犯罪部召开氰化物连环杀人案的新闻发布会。（法新社）

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泰国警方星期五（6月30日）结束对涉嫌使用氰化物（cyanide，俗称山埃）毒害10余人女嫌犯的调查，并将她移交给检察机关。

法新社报道，泰国警方说，36岁嫌犯名为莎拉拉（Sararat “Am” Rangsiwuthaporn）将面临约80项刑事指控，包括14项预谋杀人罪，创泰国犯罪史上最新纪录。

据之前报道，莎拉拉在长达八年中，涉嫌诱使15名受害者服用含有氰化物的“草药胶囊”，最终导致14人死亡，仅一人幸存。

泰国犯罪调查处副处长阿内克告诉记者：“莎拉拉在14起案件中都被指控犯有预谋杀人罪，这将使她面临死刑判决。”此外，她还面临一项谋杀未遂罪名。

不过，莎拉拉否认了所有谋杀指控。当局则不允许她保释。

4月25日，怀有四个月身孕的莎拉拉被警方逮捕。后经调查，莎拉拉从2020年起便开始使用氰化物毒害要求她还钱的受害者，直到今年4月，莎拉拉到叻武里参加佛教河边放生活动时，一名同行的32岁女性朋友诗丽朋突然猝死，其家属报警后，才揭发此案。

莎拉拉背负了很多信用卡债务，会向她所认识的人借钱，当他们向她讨回钱时，她便开始杀害他们。

不过，在本周早些时候，莎拉拉在狱中流产，后被送医；警方则否认她的流产与审讯有关。

据称，她在用氰化物毒死受害者之前，总共从受害者那里骗取了逾14万美元（约19万新元）。调查期间，泰当局一共采访了900多名证人，并检查了2万5000份文件。

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