泰国氰化物连环杀人案 嫌犯面80项指控

泰国警方星期五（6月30日）结束对涉嫌使用氰化物（cyanide，俗称山埃）毒害10余人女嫌犯的调查，并将她移交给检察机关。

法新社报道，泰国警方说，36岁嫌犯名为莎拉拉（Sararat “Am” Rangsiwuthaporn）将面临约80项刑事指控，包括14项预谋杀人罪，创泰国犯罪史上最新纪录。

据之前报道，莎拉拉在长达八年中，涉嫌诱使15名受害者服用含有氰化物的“草药胶囊”，最终导致14人死亡，仅一人幸存。

泰国犯罪调查处副处长阿内克告诉记者：“莎拉拉在14起案件中都被指控犯有预谋杀人罪，这将使她面临死刑判决。”此外，她还面临一项谋杀未遂罪名。

不过，莎拉拉否认了所有谋杀指控。当局则不允许她保释。

4月25日，怀有四个月身孕的莎拉拉被警方逮捕。后经调查，莎拉拉从2020年起便开始使用氰化物毒害要求她还钱的受害者，直到今年4月，莎拉拉到叻武里参加佛教河边放生活动时，一名同行的32岁女性朋友诗丽朋突然猝死，其家属报警后，才揭发此案。

莎拉拉背负了很多信用卡债务，会向她所认识的人借钱，当他们向她讨回钱时，她便开始杀害他们。

不过，在本周早些时候，莎拉拉在狱中流产，后被送医；警方则否认她的流产与审讯有关。

据称，她在用氰化物毒死受害者之前，总共从受害者那里骗取了逾14万美元（约19万新元）。调查期间，泰当局一共采访了900多名证人，并检查了2万5000份文件。