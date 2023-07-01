美最高法院裁定学生贷款减免计划违宪 拜登宣布应对措施

美国最高法院以6比3的投票结果，裁定总统拜登的学生贷款减免计划违反宪法，拜登随即宣布，为学生贷款借款人提供新措施。

路透社报道，这项总额4300亿美元（约5814亿新元）的计划，原可惠及多达4300万美国人，也是拜登的竞选承诺之一。

六个立场保守的州属——阿肯色、爱荷华、堪萨斯、密苏里州、内布拉斯加、南卡罗来纳——对拜登的学生债务减免计划提出挑战，最高法院六名保守派大法官星期五（6月30日）以多数优势，推翻拜登的行政命令。

最高法院大法官罗伯茨在裁决书中写道：“拜登政府称贷款减免计划，是与冠病大流行引发的国家紧急状态有关的举措，但它仅仅对现有计划进行了修改，如此广泛的行动计划必须获得国会的明确批准。”

裁决对拜登在去年8月宣布计划后提出申请的2600万名借款人造成了打击，对拜登来说也是一个政治挫折。

拜登在最高法院做出裁决后宣布，教育部将根据《高等教育法》制定应对措施。教育部将给予借款人12个月时间，在12个月内，教育部不会把借款人转介给信贷机构。

拜登说，最高法院“曲解了宪法”，“今天的决定关闭了一条道路。现在我们将寻找另一条出路。我永远不会停止为你们努力争取。我们一定会解决这个问题。”

2022年8月，拜登通过行政命令宣布学生贷款减免计划，年收入低于12万5000美元并获贷款支付大学和其他高等教育的美国人，最高可减免1万美元的联邦学生债务；低收入家庭的佩尔助学金受益人最高可减免2万美元的联邦学生债务。