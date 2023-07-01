美最高法院裁定 商家可拒绝为同性婚礼提供服务

美国最高法院保守派多数星期五（6月30日）裁定，宪法规定的言论自由允许某些企业拒绝为同性婚礼提供服务。

这是一项具有里程碑意义的裁决，对性少数群体（LGBT）权利构成打击，自由派最高法院大法官称星期五的裁决为“歧视许可”。

路透社报道，由六名保守派和三名自由派组成的美国最高法院大法官，按意识形态以6比3的表决结果，裁定科罗拉多州丹佛地区网页设计师史密斯（Lorie Smith）上诉得直。

史密斯以她的福音派基督信仰为由，拒绝为同性婚姻者设计网页，科罗拉多州一初级法庭裁定她违反反歧视法。史密斯向最高法院提出上诉，称科州反歧视法迫使她宣传违反她信仰的观念，侵犯了她的宪法第一修正案权利。

由保守派大法官戈萨奇（Neil Gorsuch）撰写的裁决书总结说，要求服务涉及言语信息传达的企业表达他们不认同的言语信息，违反了保护言论自由的美国宪法第一修正案。

戈萨奇说：“科罗拉多州试图迫使个人发表一致性言论，但这严重违背了她（上诉方）的良知。”

美国最高法院自由派法官则警告，最高法院保守派占多数的裁决，可能会影响性少数群体以外的其他客户。

自由派大法官索托马约尔（Sonia Sotomayor）、卡根（Elena Kagan）和杰克逊（Ketanji Brown Jackson），在长达38页的不同意见书中说，星期五的裁决提供了“歧视许可”，使性少数群体权利倒退。

索托马约尔说，这不仅允许商家拒绝为客户提供服务，它还造成“污名化伤害”，唤起性少数群体最深刻了解的痛苦记忆，那就是他们可以在某些公共场所做自己，在某些地方则不能……这样的生活令人情何以堪。”

《科罗拉多州反歧视法》（CADA）规定，当商业实体向公众提供产品或服务时，不得基于种族、宗教、国籍或性别歧视而拒绝为顾客服务。