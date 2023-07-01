法国增派警力装甲车应对骚乱 逾1100人被捕

席卷法国各大城市的暴力骚乱进入第四天，法国政府星期六（7月1日）在街头部署4万5000名警察和装甲车，内政部长达尔马宁说，让全国恢复秩序的所有选项都在桌上。

路透社报道，法国内政部长达尔马宁星期六（7月1日）说，自骚乱爆发以来已有超过1100人被捕。星期五晚，法国第二大城市马赛又逮捕了80人，许多北非人后裔住在法国南部这座城市。

星期二在巴黎郊区楠泰尔（Nanterre）被警察近距离开枪打死的17岁少年Nahel M，是北非阿尔及利亚和摩洛哥血统。他中枪丧命的过程被录影传播，再次激起了法国贫穷和多种族混居的城市社区长期以来对警察暴力和种族主义的强烈怒火。

马赛市长帕扬呼吁中央政府立即增派军队， 他在星期五晚发推文说：“抢劫和暴力是不可接受的。”星期六清晨有三名警察受轻伤。

在法国第三大城市里昂，宪兵警察部队部署了装甲运兵车和一架直升机.

达尔马宁此前要求地方当局从晚上9时起停止公车和电车服务，并把警力部署从4万人增加到4万5000人。他向消防队员和警察发布的声明中写道：“接下来一天将是决定性的，我知道你们不会让我们失望。”

记者问达尔马宁会不会宣布进入紧急状态，他说：“我们不会排除任何可能性，过了今天晚上，就由我们的总统来决定。”

这是法国总统马克龙，自2018年“黄色背心”抗议运动以来面临的最严重领导危机。