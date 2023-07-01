暴乱严重冲击法国旅游业 酒店餐饮业者叫苦连天

法国持续多天的暴力骚乱冲击法国旅游业，酒店和餐厅被取消预订，一些酒店和餐饮业者也在暴乱冲突中蒙受破坏和损失。

法新社报道，法国酒店和餐饮业雇主协会主席、法国星级厨师玛科斯（Thierry Marx）说：“在所有遭破坏和冲突影响的地区，我们的酒店会员都接到一连串取消预订的要求。”

玛科斯星期五（6月30日）说，他这几天收到一些行业人士传来的坏消息，说他们的门店被“攻击、抢劫和破坏，其中包括餐厅和咖啡馆”。

他说：“我们是酒店餐饮设施，一些难民设施同样面临危机。他们没有做错事，不应该迁怒于他们。我们谴责这种行为。”

暴徒在街上肆意破坏掠夺，巴黎名牌店用木板封住展示名贵精品的橱窗。（法新社）

法国是世界上最受欢迎的旅游目的地，玛科斯希望当局“用尽所有办法”，保障法国酒店和餐饮业人员的安全。

法国贸易和分销联合会（FCD）总干事克雷塞尔（Jacques Creyssel）要求政府在商店周围地区增加警察巡逻，加强治安。

他说，骚乱“引发了真实的掠夺景象”，“100多家中型和大型食品或非食品商店，被破坏、抢劫甚至纵火”。

克雷塞尔指这些事件“非常严重”，而且代价十分高昂”，他已要求经济、内政和贸易部长找出对策。

巴黎旅游局局长李亚尔（Jean-Francois Rial）说：“如果这种情况持续下去，奥运会的筹备工作可能会变得非常复杂，更何况大部分奥运赛事将在巴黎北部的塞纳-圣但尼地区（Seine-Saint-Denis）举行，那里是贫民区。”

2024年巴黎奥运会将于明年7月26日至8月11日举行。