美中情局长秘访基辅 听取反攻及与俄和谈计划

知情者称，美国中央情报局局长伯恩斯近期秘密访问基辅，听取了乌克兰方面有关将于今年秋天收复被俄罗斯占领领土，继而在年底前同莫斯科展开停火谈判的计划。

美国《华盛顿邮报》星期五（6月30日）引述三名知情人士的话说，伯恩斯访乌期间，乌方私下告知美方其近期军事目标。

另据法新社引述一美国官员说，伯恩斯在基辅时与乌克兰总统泽连斯基和乌克兰情报官员见面。

乌克兰计划今年秋天之前收复大量被俄罗斯占领的领土，同时将火炮和导弹系统等武器装备移至靠近被俄控制的克里米亚半岛附近，然后在今年年底前启动同俄方的谈判，以期实现停火。

一名美国官员称，伯恩斯此访是“常规性的”，旨在向乌方强调美方继续致力于分享有助于乌军进行防卫的情报。中情局拒绝透露伯恩斯对乌方军事计划的看法。

报道说，在为秋天攻势做准备的同时，乌克兰总统泽连斯基及他的助手，已着手考虑基辅和莫斯科都能接受的停火条件。

报道还提到乌克兰与西方之间的分歧和龃龉。一方面，美国和西欧国家对乌克兰强烈要求加入北约和欧盟态度冷淡，担忧北约东扩导致俄罗斯与西方爆发直接军事冲突的风险加剧，因而更倾向于向乌克兰长期提供安全援助，而非吸纳乌克兰成为北约成员。另一方面，美国军方领导层希望乌克兰加快对俄罗斯的反攻进程，乌克兰却抱怨西方国家未及时提供充足弹药和战斗机等先进武器。