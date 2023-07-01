洪森：不会屏蔽脸书 只驱逐公司代表

柬埔寨首相洪森澄清不会屏蔽社交媒体脸书，但同时宣布将驱逐脸书在柬埔寨的代表。

综合外电报道，星期五（6月30日）较早时候恫言要屏蔽脸书的洪森，晚上再通过即时通讯应用Telegram宣布：“我无意在柬埔寨屏蔽脸书，但不会允许脸书在柬埔寨有代表。”

脸书母公司Meta的监督委员会星期四（6月29日）建议封禁洪森的脸书和Instagram账号六个月，原因是洪森违反了脸书禁止暴力威胁的规定。他今年1月在脸书账号发布视频，声称要党员殴打那些指控他在来临7月23日大选中作弊的反对党人士。

Meta监督委员会提出建议后，洪森星期四晚宣布停用脸书，并删掉账号，改用Telegram与民沟通。

洪森星期五较早时到菩萨省参观一家纺织厂时，恫言要“短期或永久”在柬埔寨境内屏蔽脸书，以防海外反对派利用脸书与国内人民保持联系。

柬埔寨通讯部随后在一份声明称，当局是基于脸书“干预国家政治事务”而作出上述决定，但没有透露有多少名脸书职员受影响。

Meta则拒绝对此置评，也不愿透露平台在柬埔寨是否有代表。

另一方面，洪森在星期六（7月1日）正式开启为期三周的竞选活动。柬埔寨全国大选将于7月23日举行。

不过，这次的大选预计会“一面倒”，因为当局已撤销柬埔寨主要反对党烛光党参加来临大选的资格。这意味着在来临大选，首相洪森领导的执政党柬埔寨人民党几乎没有对手。