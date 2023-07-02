肯尼亚集装箱卡车失控撞汽车人群 酿52死32伤

肯尼亚西部发生近年来最严重的一起车祸，死亡人数已攀升至52人。

法新社报道，当地时间星期五（6月30日）晚上，肯尼亚克里科县（Kericho County）一辆载有集装箱的卡车失控，撞向其他多辆汽车和附近人群。截至星期天（7月2日）已有52人遇难，包括31名男子、18名妇女和两名儿童。

肯尼亚交通部长穆尔科门（Kipchumba Murkomen）视察事故现场时说，这起车祸是一场“可怕的”“令人痛苦的”悲剧，当局将采取新的交通安全措施，包括设置减速带和摄像头。

穆尔科门对媒体说，当局已开始调查事故原因，同时敦促司机谨慎行驶，遵守交通规则。他也呼吁长途卡车司机确保得到适当休息，并参加进修课程。

根据交通部后来发布的声明，车祸还造成32人受伤，肇事卡车是在卢旺达注册。当地媒体报道，肇事卡车司机已经死亡。

据报，车祸地点位于湖边小镇纳库鲁（Nakuru）和凯里科之间的一条繁忙高速公路上，卡车撞击了周围的私家车、小型巴士、摩托出租车（boda bodas）和市场摊位。

事发突然 许多人未来得及逃跑

事发当晚的视频显示，救援人员在倾盆大雨中摸黑工作，多辆汽车被撞得粉碎。目击者说，由于事发突然，许多人都未来得及逃跑。

穆尔科门说，政府计划安排街头商贩从路边搬到指定的市场区域，避免今后发生此类灾难。

根据肯尼亚国家运输和安全局的数据，该国去年有4690人在交通事故中死亡。穆尔科门曾强调，致命车祸大部分都是人为造成，事故原因包括酒后驾驶、超速、疲劳驾驶和危险超车。

世界卫生组织去年9月说，非洲的道路交通死亡率位居全球榜首，每天有800多人死亡。