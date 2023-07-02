欧洲太空望远镜升空 探索“暗宇宙”之谜

欧洲的欧几里得太空望远镜星期六（7月1日）升空，开启其探索宇宙暗物质和暗能量的任务。

欧几里得（Euclid）是于美国东部时间1日11时12分（新加坡时间1日23时12分），搭乘美国太空探索技术公司（SpaceX）火箭“猎鹰9”（Falcon 9）从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。随后，欧几里得与火箭成功分离。欧洲航天局确认，已通过位于澳大利亚的地面站接收到来自欧几里得的信号。

新华社引述欧洲航天局说，为解开暗宇宙（Dark Universe）之谜，欧几里得将探索宇宙两大神秘组成部分——暗物质和暗能量，以了解宇宙的构成。

据介绍，欧几里得将观测100亿光年范围内的数十亿个星系，以创建迄今最大、最精确的宇宙立体地图。这一详细图表包含星系形状、位置和运动状况等信息，将揭示宇宙物质分布以及宇宙演变过程，以帮助天文学家推断宇宙暗能量和暗物质的属性，增加人类对重力作用以及宇宙本质的了解。

欧洲航天局科学主任卡萝尔·芒德尔说，揭示暗物质和暗能量的本质以及它们在宇宙构造中扮演的角色，能够帮助人类了解我们生活的宇宙。

法新社报道，在俄罗斯因乌克兰战争受制裁而停用联盟号（Soyuz）火箭后，欧洲航天局转而使用SpaceX的火箭来执行这项任务。