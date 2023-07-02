安华：彻查吉隆坡机场官员扣留游客事件

马来西亚吉隆坡国际机场上星期五（6月30日）传出官员扣留中国女游客事件后，首相安华星期天（7月2日）中午前往那里突击巡视。他指大部分官员都恪尽职责，但不排除有一小撮害群之马。

安华星期天中午在吉隆坡国际机场展开约半小时的突击检查，随行者包括警察总长拉扎鲁丁、雪州总警长胡申，以及吉隆坡国际机场移民局行动主任李詹姆斯等人。现场没有政治人物或部长陪同。

对于近期闹得沸沸扬扬的移民局官员扣留中国女游客事件，安华接受媒体访问时说，政府一定彻查此事。他也准备将此事带到星期三（7月5日）的内阁会议讨论。

他说，吉隆坡国际机场关税局和移民局的运作情况大致受控，只发现一些问题，当局将跟进调查并采取必要的改进。他也不排除移民局官员中，可能有一小批害群之马。“大部分移民局官员都尽忠职守。若出现问题，我们将解决。若官员有不当行为，我们也将采取适当行动。”

旅游、艺术及文化部长张庆信上星期六（7月1日）告诉媒体，他上星期五接获马国驻广州总领事馆人员的电话后，星期六凌晨3时赶到吉隆坡国际机场。

他说，当时有一名中国籍女子因语言不通，被移民局官员召入小黑屋问话超过15个小时，期间还被索讨约1万8000令吉（约5200新元）的“放行费”。张庆信与官员交涉后，这名女子获准入境。

张庆信的行动引起马国公务员工会与巫统的抨击，但马国旅行社协会、马国国际旅游发展协会、马国商务酒店协会及马国导游理事会都感谢张庆信及时挺身维护马国形象。

此外，反贪污委员会主席阿占巴基告诉《马来西亚前锋报星期刊》，反贪会星期一（7月3日）将与张庆信及相关中国女子会面，以确认张庆信指机场移民局官员贪污的说法。