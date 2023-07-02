泰国素万那普国际机场启用新卫星航站楼

泰国机场管理局（Airports of Thailand）9月将启用素万那普国际机场的新卫星航站楼，以提高机场的出入境旅客处理量。

《曼谷邮报》报道，机场管理局总裁革拉迪（Kerati Kijmanawat）说，新卫星航站楼每年能多处理1500万人次的旅客，使素万那普国际机场的旅客处理能力，提高到每年6000万人次。

这座占地21万6000平方米的航站楼有28个登机口和一个儿童游乐区，工程已接近尾声，目前正在等待安装带USB电源插座的椅子。

素万那普国际机场去年10月至今年5月的客流量与上年同期相比猛增230.8%，达到3160万人次，其中2346万人次是国际旅客，814万人次是国内旅客。

机场今年的日均客流量约为14万至15万人次。

革拉迪说，机场管理局还计划在明年为来自新加坡和香港的入境旅客安装自动通关设施，以解决机场入境处的拥挤问题。

他说，未来其他90个国家的持有电子护照的旅客出境时，也能使用自动通关系统。

素万那普国际机场的离境旅客处理能力将从目前的每小时6200人，提高到日后的每小时8800人；入境旅客处理能力将从目前的每小时1万1000人，提高到日后的每小时1万3300人。

他也说，机场管理局明年中将引进带有脸部识别技术的自动生物识别系统，为办理登机手续的旅客提供服务。