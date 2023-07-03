被警察开枪打死的法国少年外祖母呼吁结束骚乱

上周被警察开枪打死的法国北非裔少年纳赫尔的外祖母，希望这起事件引发的全国骚乱能够平息。

路透社报道，法国总统府说，总统马克龙星期天（7月2日）召开另一轮危机会议。

法国总统马克龙（中）星期天（2日）再次召开内阁危机会议，为持续多天的全国骚乱商讨对策。（法新社）

为遏制暴力活动，法国的巴士和有轨电车晚上9时停止运行，并禁止销售大型烟花；法国第二大城市马赛傍晚6时就全面停止公共交通。

环法脚踏车赛主办方说，他们正密切留意局势，在西班牙巴斯克地区进行了两天的赛事，星期一（3日）将通过边境进入法国继续赛程。

17岁少年纳赫尔（Nahel M）的外祖母纳迪亚，接受法国BFMTV电视台访问时说，骚乱者以她孙子的死做借口，制造混乱和破坏。她的家人希望社会恢复平静。

纳迪亚说：“我要告诉这些人，请不要打破窗户、袭击学校和巴士。停手吧！妈妈们需要搭巴士，妈妈们需要外出做事。”

纳迪亚说，她感到“身心疲惫”，“纳赫尔已经死了。我女儿失去了她的独生子，她现在已一无所有。我女儿像失了魂一样。至于我，他们令我失去了我的女儿和我的孙子。”

政府须改革交警截停车辆使用致命武力的法律

当被告知，为涉案警察筹集的款项已超过67万欧元（约99万新元）时，纳迪亚说：“我的心很痛。”

另据英国广播公司（BBC）报道，纳赫尔的一名亲戚认为，交警截停车辆使用致命武力的法律必须要改革。

要求匿名的这名纳赫尔亲戚说，法国当局必须马上修改允许警察在截停车辆时开枪的法律，并呼吁“对法国警察进行更好的培训，对警察进行武器管制，审查允许警察在年轻人拒绝停车时使用致命武力的法律”。

因纳赫尔而被扣押接受调查的警察面对故意杀人罪。

马赛市长：为生意受损商家提供200万欧元援助

另外，马赛市长帕扬承诺，将为因骚乱而生意受损的商家提供200万欧元的援助。他说，这笔资金将用于应对“特殊”情况。

自上星期二（6月27日）以来，马赛大范围地区骚乱不断，许多商店遭到破坏和掠夺。

帕扬在一份声明中说：“这些商家店铺，对马赛市民的日常生活和我们城市的活力来说，是不可或缺的。我们必须和他们站在一起，我深信我们的全体社区会与一起参与这项努力。”

根据法国内政部统计，上星期六（1日）晚有719人被捕，与上星期五（6月30日）晚上逮捕1311人和上星期四（6月29日）晚上逮捕875人，已显著减少。