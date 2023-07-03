耶伦7月6日至9日访问北京

美国财政部长耶伦将在7月6日至9日到北京访问。中国财政部星期一（7月3日）早上确认耶伦的到访日期。

路透社报道，美国财政部一高级官员星期天（2日）说，耶伦访华期间将与中国高级官员举行会议，讨论广泛问题，包括美国对中国新反间谍法的担忧。

这名财政部高官对记者说，耶伦的中国行程，是总统拜登推动深化美中沟通、稳定关系，并尽量降低因双方分歧导致误判的风险。

耶伦将是继美国国务卿布林肯之后，第二位访问北京的拜登内阁成员。

要求不具名的财政部高官说，耶伦计划告诉中国的新经济团队，华盛顿将继续捍卫人权，并对中国采取针对性的行动以维护美国的国家安全利益。但华盛顿仍希望与北京合作应对许多国家面临的紧迫挑战，包括气候变化和债务困境等。

“我们寻求与中国建立健康的经济关系，以促进两国的增长和创新。

“我们并不寻求让美中经济脱钩。全面停止双边贸易和投资将破坏我们两国和全球经济的稳定。”

这名官员拒绝透露耶伦在北京将会见哪些中国官员的细节。另一美国政府官员告诉路透社，耶伦预计会见中国国务院副总理何立峰。

财政部匿名官员说，耶伦还将强调华盛顿加强自身竞争力的决心，同时与盟友共同应对华盛顿所谓的“经济胁迫”，以及中国的不公平经济行为。