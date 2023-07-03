瑞典谴责焚烧可兰经 伊斯兰组织吁采取统一应对措施

瑞典政府谴责在斯德哥尔摩最大回教堂前焚烧《可兰经》的行为，并称之为“仇视伊斯兰”行为。与此同时，拥有57个成员国的伊斯兰合作组织呼吁成员国采取集体措施，以避免未来再发生类似事件。

法新社报道，瑞典外交部星期天（7月2日）发表声明说：“在瑞典的示威中犯下仇视伊斯兰的某些个人行为，瑞典政府完全理解这种行为可能会冒犯回教徒。”

瑞典外交部说：“我们强烈谴责这种行为，这种行为绝不代表瑞典政府的观点。”

一名居住在瑞典的37岁伊拉克公民默米卡（Salwan Momika），上星期三（6月28日）在斯德哥尔摩最大回教堂前踩踏并焚烧几页《可兰经》。

总部位于沙特阿拉伯的伊斯兰合作组织（OIC），星期天就瑞典发生焚烧《可兰经》事件商讨回应措施。

OIC召开“特别”会议后发表声明，敦促OIC成员国“采取统一和集体措施，防止亵渎《可兰经》事件重演”。

瑞典外交部随后发表声明说：“焚烧《可兰经》或任何其他圣书，都是无礼和不尊重的行为，也是一种明显的挑衅。瑞典或欧洲绝不容许种族主义、仇外心理和相关不容忍言论。”

瑞典外交部同时也说，“集会、言论和示威自由权，在瑞典受到宪法的保护”。

伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、摩洛哥等国，为焚烧《可兰经》事件召见瑞典大使表达抗议。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬星期天宣布，伊朗将推迟派遣新任驻瑞典大使到斯德哥尔摩履新。