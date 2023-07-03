韩全国民主劳动组合总联盟 今起大罢工两周

韩国全国民主劳动组合总联盟打出“要求尹锡悦政府下台”的口号，从星期一（7月3日）起至15日，进行为期两周的总罢工，预计将有40万至50万人参加。

韩联社报道，韩国劳动界透露，全国民主劳动组合总联盟（简称民主劳总）主席梁庆洙（音译）等有关人员，定星期一上午10时在首尔龙山总统府前举行记者会，宣布启动总罢工。从上午10时到下午1时，除首尔以外的全国15个地区的工会，也将陆续举行记者会宣布罢工。

民主劳总说，此次罢工的基调和目标，是“顺应民意敦促尹锡悦政府下台”、“上调最低工资”、“黄色信封法”（工会法修正案）立法、制止日本核污水排海、反对镇压工会和乱改劳动制度、制止亲财阀∙反劳动行径、阻止国会议员选举前劳动界分帮分派政治化等。

梁庆洙在上星期三（6月28日）的记者会说，以往的罢工一般旨在通过缩减资方利益，以扩大劳动者利益，此次罢工是针对尹锡悦政府，重击尹锡悦政府存在的问题。

民主劳总还说，虽然本次大罢工为期两周，但大部分产业工会只参与罢工一到两天，因此不影响制造业工厂生产，不会给民众造成较大不便。此外，快递工会将罢工三天，预计快递物流可能会略有延误。鉴于卫生医疗工会预告将从13日启动无限期总罢工，预计会给医院患者带来不便。

另外，民主劳总将在大罢工期间的7月4日、7日、11日和14日晚上7时，举行要求尹锡悦政府下台的全国各市、道（省级）烛光集会。

以民主劳总的此次大罢工为契机，韩国劳动界的“夏斗”可能会全面展开。民主劳总和韩国劳总两大工会日前谴责尹锡悦政府肆意镇压劳动，预示了劳动界将展开大规模斗争。