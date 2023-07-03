因经济增长回升 印尼重新位列中等收入偏上国家行列

世界银行指出，印度尼西亚的经济发展在后疫情环境中强劲回升，使印尼重新位列中上收入国家行列。

彭博社星期一（7月3日）报道，世界银行公布数据称，由于印尼的国民人均总收入上涨至4580美元（约6193新元），较之前的4140美元增加了440美元，使印尼得以在今年重新挤入中上收入国行列。

世界银行说：“印尼的经济发展在后疫情中强劲复苏，而该国的实际国内生产总值增长了5.3%。”据了解，印尼2022年的国内生产总值是以九年来最快的速度扩张。

2020年，印尼作为东南亚最大的经济体之一，首次位列中上收入国行列，但因冠病疫情肆虐，印尼在2021年遭到降级。疫情降温后，印尼经济在2022年逐渐恢复，随着消费和就业的重启，印尼再次成为全球大宗商品主要生产国之一，出口增长也连带提振国家收入。

报道称，印尼能重新位列中上收入国，将激励印尼希望在2045年成为高收入国的雄心。

印尼的目标是到了2045年将人均国内生产总值翻一番，达1万美元（约1万3500新元），可以更靠近世界银行的高收入经济体门槛。

分析指出，过去数十年来，印尼一直依赖原材料进口，但这样的经济战略其实容易出现所谓的资源诅咒，即矿产资源丰富的国家能在繁荣时期吸引矿业投资，在大宗商品价格暴跌时却会遭受冲击。

印尼的新经济路线图将从今年在国内对更多石油和天然气进行加工开始，随后会把焦点放在渔业上。未来，印尼将只出口精炼棕榈油、椰子产品、木材、海藻，甚至盐，以此吸引多达逾5000亿美元的投资，这相当于该国名义国内生产总值的一半。