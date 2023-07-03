开空难玩笑遭轰声名大噪 Jocelyn Chia：“感谢马国”

脱口秀演员乔斯林谢（Jocelyn Chia）日前拿马航MH370失联开玩笑后遭马来西亚网民和政客挞伐，但她说，“感谢”马国让她声名大噪。

《东方日报》星期一（7月3日）报道，乔斯林谢近日在推特开心分享道，美国《新闻周刊》（NEWSWEEK）邀请她成为客座专栏作家，指她儿时的第一志愿就是成为一名记者，特别是专栏作家。

她说，能在20年后间接实现儿时的梦想，“说真的，这让我有点感谢马来西亚，哈哈哈”。

7月1日，乔斯林谢在《新闻周刊》上发表了一篇名为《我因一个玩笑被“取消”了》的文章，描写她在开MH370空难玩笑及辱骂马来西亚后遭大批网民挞伐、许多商演和节目邀约被取消的心路历程。

她在文章中说，虽然这场风波使她失去了很多工作，但她也因此事得到更多关注，知名度暴涨，还因此收到更多的节目和演出邀约。

她直言，尽管许多人认为其职业生涯将就此止步，但她本身并不这么认为，称“只要相信我是对的，我就会坚持我的立场”。

马航MH370客机2014年3月8日从吉隆坡飞往北京时，在起飞两小时后就与控制塔失去联系。当时机上载有227名乘客和12名机组人员。马国民航局2015年1月29日宣布客机失事，并推定机上所有人员遇难。飞机至今仍下落不明。