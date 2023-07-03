周一美市盘前小幅波动 重点谈科技巨头苹果市值超越3万亿美元

星期一（7月3日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（7月3日）起落不定，走势不明确。今晚也就是在独立日假期的前一天，股市将提前三个小时结束交易，也就是在美国东部时间下午1点结束交易。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起1.30点或0.03％，报4451.70点；纳斯达克100指数期货也起27.80点或0.18％，报15207.00点；道琼斯指数期货则退低34.60点，报34373.00点。

华尔街股市的三大股指在上星期五（6月30日）稳步上涨，其中以科技股为主的纳斯达克指数更是创下40年来最大的上半年涨幅。因为美国通胀有降温迹象，苹果公司也首次以3万亿美元的市值收盘，让整个股市的交易气氛非常乐观。

标准与普尔500指数上星期五上升53.94点，闭市报4450.38点。重量级的道琼斯指数则起了285.18点，闭市报34407.60点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.60％或239.26点，以15179.21点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是103亿6000万股，比过去20天的112亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

中国财政部表示，美国财政部长耶伦将从星期四（6日）开始对华进行四天的访问，讨论两国重要的金融和经济事务。今晚盘前许多在美国挂牌的中概股，如拼多多、京东和百度等都上涨，截稿时，它们的升幅普遍都在3％左右。

中资电动车股票价格也在今晚盘前普遍上升。截稿时，蔚来（NIO）起了5.68％，理想汽车（Li Auto）也上涨6.67％，小鹏汽车（XPeng）股价更是飙高9.24％。这三家电动车都刚刚发布了6月份的交货数字，它们分别交付了1万零707辆、3万2575辆和8620辆电动车。

图为蔚来NIO ES8电动车。（彭博社）

特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前也上涨6.49％，截稿时报278.77美元。特斯拉第二季度的交货量创纪录，达到46万6140辆，超出了华尔街分析师的普遍预测。截至上星期五收盘为止，特斯拉股今年迄今已上涨142.16％，是该股有史以来第三好的半年开局。

星期一下文我们来谈谈科技巨头苹果公司（Apple）市值超过3万亿美元。今晚盘前该股微退0.52美元，截稿时报193.45美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、维珍银河（Virgin Galactic）、苹果、Palantir Technologies和Carnival Corp。截稿时，除了苹果股价微跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

苹果股价的韧性，在很大程度上要归功于iPhone的实力。根据苹果在最新季度业绩，单单是iPhone的销量就占苹果年销量的约一半。（法新社）

苹果公司（Apple Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司上星期五（6月30日）成为全球第一家市值超越3万亿美元的公司。这个里程碑反映了苹果iPhone对全球市场的持久影响力和韧性。苹果这款产品不仅继续称霸全球手机市场，更是持续改变世界各地的生活和商业方式。

在印度等新兴市场的新需求强劲，以及苹果近十年首次发布Apple Vision Pro新产品的推动下，公司的股价在今年稳步上涨。开年至今，苹果股价已上涨了55％，轻易的超越了纳斯达克综合指数约32％的涨幅。

苹果在近十年来首次发布新产品Apple Vision Pro。（法新社）

苹果公司之前是用了42年的时间才在2018年达到1万亿美元市值的。但之后，它很快地用了两年时间，在2020年冲到2万亿美元市值大关。之后大约三年，苹果又率先达到3万亿美元市值。

回顾苹果股票的走势，该股在2022年1月盘中交易中曾一度飙升至3万亿美元市值以上，但是在收市时却无法守住这个地盘。直至上星期五，该股闭市时报193.97美元，全日上涨2.3％，这时苹果估值终于才稳站在3.05万亿美元。

苹果股价的韧性，在很大程度上要归功于iPhone的实力。根据苹果在最新季度业绩，单是iPhone的营业额就占苹果年营业额的约一半。自2007年推出以来，公司已售出超过20亿台iPhone手机。虽然iPhone出货量不再有快速增长，但苹果在2019年推出的iPhone Pro系列，确实为自己打开了另一个高价位iPhone的领域，不仅提振了整体销量，也拉高的平均销售价。

今年iPhone业务在印度、印度尼西亚、拉丁美洲和中东等新兴市场明显增长强劲，市场投资者对苹果公司的信心做了180度的改变。（路透社）

去年底，因为中国对疫情限制措施而面对严重供应链中断，以至在假期旺季无法满足市场对苹果最高端iPhone 14的需求，而导致股价在去年底下跌近30％，一直到今年iPhone业务在印度、印度尼西亚、拉丁美洲和中东等新兴市场明显增长强劲，市场投资者对苹果公司的信心做了180度的改变。

在Tipranks的31名分析师中，有24名给予苹果股“买进”评级，七名给予“持守”评级。不过，他们给出的一年期限平均目标价是192.93美元。