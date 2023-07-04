埃尔多安：绝不同意瑞典入约 除非它停止包庇“恐怖分子”

土耳其总统埃尔多安表明，瑞典一日不停止包庇被安卡拉视为恐怖分子的组织，土耳其就绝不会同意瑞典加入北约。

路透社报道，土耳其一再强调，瑞典必须对库尔德工人党（PKK）的支持者，以及安卡拉认定得对2016年土耳其政变负责的集团成员采取更多行动。

埃尔多安星期一（7月3日）出席内阁会议后说，土耳其要求瑞典停止庇护这两个组织的成员。“所有人都应该很清楚，允许恐怖分子在他们国内最重要的中心广场举行示威的人，不可能和土耳其建立友谊。”

近几个月来在斯德哥尔摩举行的示威活动中，有示威者挥舞支持库尔德工人党的旗帜，这个民族分离主义组织也被土耳其的西方盟友包括瑞典认定为恐怖组织。

埃尔多安说：“我们的立场、期望和承诺都很明确。我们现在捍卫的原则与去年相同。 我们只是要求他们忠于他们所签署的协议。”

瑞典说，它维护了去年与土耳其在马德里达成协议中的部分内容。2022年瑞典和土耳其签署的协议，旨在解决安卡拉关注的安全问题，包括瑞典本月颁布的一项新反恐法。但土耳其认为，库尔德工人党支持者仍在瑞典举行抗议活动，瑞典的立法改变“毫无意义”。

北约秘书长斯托尔滕贝格说，瑞典和土耳其将在北约本月举行峰会前，在布鲁塞尔召开高级别会议，讨论瑞典加入北约的可能性。

上周，一名居住在瑞典的伊拉克公民在斯德哥尔摩最大回教堂前踩踏并焚烧可兰经，引发多个回教国家的强烈抗议。

俄罗斯入侵乌克兰后，瑞典和芬兰放弃了长期采取的军事不结盟政策，于去年一起申请加入北约。芬兰已在今年4月正式成为北约第31个成员国，土耳其和匈牙利仍未批准瑞典的申请。

按照北约规程，北约必须取得所有成员国“一致同意”才能吸纳新成员。